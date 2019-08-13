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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро назначил ряд министров и создал новое министерство

02:38, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро произвел ряд назначений в министерствах и ведомствах, а также создал новое министерство туризма и внешней торговли, следует из его записей в Twitter.
В частности, Рауль Альфонсо Паредес из Национальной гвардии назначен министром общественных работ, Освальдо Рафаэль Барбера Гутиеррес стал министром экосоциализма. "Важная задача, которая предполагает защиту окружающей среды как фундамента для развития жизни человека", - написал Мадуро.
Министром университетского образования стал молодой адвокат Сесар Габриэль Тромпис Секкони, а министерство по делам женщин и гендерного равенства возглавила Асиа Яхайра Вильегас Польхак. Гилберто Пинто Бланко станет министром горнорудной промышленности и экологии, а Ванеса Монтеро Лопес будет руководить министерством сельского хозяйства.
"Я создал новое министерство по туризму и внешней торговле и назначил Феликса Рамона Пласенсиа Гонсалеса, который будет отвечать за придание импульса туристическому развитию и международным инвестициям в Венесуэлу. Успеха!" - написал Мадуро.
Ранее в понедельник президент сообщил, что назначил группу специалистов, которая будет ответственна за комплексное развитие страны.
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