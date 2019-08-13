В Архангельской области два человека погибли в ДТП

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей и грузового фургона в Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник вечером на 10810-м километре трассы М-8 "Холмогоры". Водитель Opel Corsa не справился с управлением, из-за чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем LADA Priora и Volkswagen Tiguan, после чего последний столкнулся с автофургоном.
"В результате ДТП водитель и пассажир LADA Priora - мужчина и женщина 1974 года рождения - от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще трое пострадавших - водитель и пассажир Opel Corsa, а также пассажир LADA Priora 1995 года рождения – госпитализированы", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.