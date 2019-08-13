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РИА Новости

Адвокат Александра Серова раскрыл подробности иска певца к Первому каналу

02:18, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПевец Александр Серов
Певец Александр Серов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Адвокат музыканта Александра Серова Алексей Степанов в интервью телеканалу "360" раскрыл подробности иска певца к Первому каналу, заявив, что он подан в связи с неисполнением договорных обязательств и причинением убытков.
Как следует из опубликованного определения Арбитражного суда Москвы, эстрадный певец потребовал миллион рублей от Первого канала и компании "Директ" - производителя ток-шоу "Пусть говорят". Слушания начнутся 17 октября.
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По словам Степанова, между компанией "Директ" и Серовым был заключен договор, по которому певец должен был сняться в программе "Пусть говорят", за что должен был получить гонорар. Музыкант свое обязательство выполнил, в то время как компания "Директ" – нет, утверждает адвокат.
"Первый канал — это другой момент. Еще одна передача была снята, и исполнение Серов сделал, а договор так и не подписали. В итоге Первому каналу направили запрет, чтобы использовать исполнение Александра Николаевича. Первый канал проигнорировал. Следовательно, есть претензии к ним, что они незаконно использовали его имя, подробности его личной жизни, а также его изображение и все остальное", — рассказал юрист.
По его словам, общая сумма исковых требований составляет более семи миллионов рублей. "Они заявлены сейчас частично", — отметил Степанов, выразив надежду, что удастся "договориться миром".
Личная жизнь Александра Серова – одна из центральных тем передачи "Пусть говорят". Только с начала этого года ей были полностью или частично посвящены три выпуска этого шоу, одного из самых популярных на российском телевидении, последний раз – в конце мая.
Представители Первого канала и компании "Директ" пока никак не прокомментировали иск.
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367281729
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Шоу-бизнесПусть говорятПервый канал (телеканал)Александр СеровРоссияОбщество
Популярные комментарии
Так за чем Серов связался с этим шоу? Я его умным больше не считаю, так и надо. И кто шоу смотрит умными не считаю.
13 августа, 03:26
ЭХЭдуард Х
1320002
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