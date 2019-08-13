В Венесуэле лишили иммунитета еще четырех оппозиционных депутатов

КАРАКАС, 13 авг – РИА Новости. Национальное учредительное собрание Венесуэлы, лояльное президенту Николасу Мадуро, лишило иммунитета четырех депутатов оппозиционного парламента.

Ранее в понедельник верховный суд Венесуэлы направил учредительному собранию запрос с просьбой лишить неприкосновенности Хосе Герру, Томаса Гуанипу и Хуана Пабло Гарсию, они обвиняются в "измене родине".

"Принято… справедливость необходима", - сказал спикер учредительного собрания Диосдадо Кабельо.

Кроме трех оппозиционеров, в отношении которых был направлен запрос верховного суда, иммунитета был лишен Рафаэль Гусман - по подозрению в причастности к попытке совершить государственный переворот 30 апреля.