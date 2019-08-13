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РИА Новости

В Венесуэле лишили иммунитета еще четырех оппозиционных депутатов

02:12, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Владимир Песня
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Венесуэла. Архивное фото
КАРАКАС, 13 авг – РИА Новости. Национальное учредительное собрание Венесуэлы, лояльное президенту Николасу Мадуро, лишило иммунитета четырех депутатов оппозиционного парламента.
Ранее в понедельник верховный суд Венесуэлы направил учредительному собранию запрос с просьбой лишить неприкосновенности Хосе Герру, Томаса Гуанипу и Хуана Пабло Гарсию, они обвиняются в "измене родине".
"Принято… справедливость необходима", - сказал спикер учредительного собрания Диосдадо Кабельо.
Кроме трех оппозиционеров, в отношении которых был направлен запрос верховного суда, иммунитета был лишен Рафаэль Гусман - по подозрению в причастности к попытке совершить государственный переворот 30 апреля.
Всего учредительное собрание лишило иммунитета уже почти 20 депутатов.
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