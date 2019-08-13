В США вступает в силу запрет для ведомств на закупку продукции Huawei и ZTE

ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Во вторник вступает в силу запрет на закупку американскими ведомствами продуктов и услуг китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE, говорится в документе, размещенном на сайте Федерального реестра США.

Постановление вступает в силу 13 августа. В списке ведомств указаны министерство обороны, Управление служб общего назначения и НАСА. Запрет распространяется на закупки не только у самих Huawei и ZTE, но и их филиалов или структурных подразделений, а также компаний, использующих их оборудование.

Согласно документу, "при определенных обстоятельствах" руководитель ведомства может сделать разовое исключение из этого запрета сроком до двух лет, но не далее чем до 13 августа 2021 года. Для этого ему придется представить профильным комитетам конгресса детальное обоснование своего запроса. В остальных случаях это может сделать только директор Национальной разведки США.

Кроме того, под запрет попадают компании Hytera Communications Corporation, 34 Hangzhou Hikvision Digital Technology Company и Dahua Technology Company, а также любые связанные с ними подразделения.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.