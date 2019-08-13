В Венесуэле создадут комиссию, которая определит дату выборов

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 августа – РИА Новости. Национальное учредительное собрание Венесуэлы создаст комиссию, которая определит дату парламентских выборов, сообщает телеканал NTN 24 со ссылкой на спикера собрания Диосдадо Кабельо.
Данная комиссия определит сроки, исходя и конституции и политической ситуации в стране. При этом Кабельо не исключил, что выборы в Национальную ассамблею могут пройти в этом году.
В июле президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что парламентские выборы могут пройти очень скоро, власти страны к ним готовы.
Мадуро 21 мая предложил оппозиции, которая по итогам прошлых выборов контролирует парламент, провести досрочные парламентские выборы. По его словам, власть и оппозиция должны помериться силами, чтобы легитимизировать Национальную ассамблею. Сейчас она фактически отстранена от участия в политической жизни страны, вся полнота законодательной власти сосредоточена в руках лояльного Мадуро Национального учредительного собрания.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.