Подмосковный дворник объяснила появление долга в два миллиарда рублей

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Дворник из подмосковного Воскресенска Светлана Бодрова, с которой судебные приставы пытаются взыскать долг в два миллиарда рублей, в интервью телеканалу Дворник из подмосковного Воскресенска Светлана Бодрова, с которой судебные приставы пытаются взыскать долг в два миллиарда рублей, в интервью телеканалу РЕН ТВ рассказала, как у нее появилась задолженность.

Как утверждает Бодрова, из-за маленькой зарплаты она решила найти источник дополнительного дохода и познакомилась с женщиной, которая предложила ей подработку курьером.

"Она мне стала объяснять - откроешь фирму, мы через месяц ее с тебя снимем. Она меня свозила в Москву, я была без очков. Я съездила в банк, где меня встретили двое огромных мужчин, дали документы. А до этого эта женщина попросила у меня паспорт для ксерокопии. Я сказала, что сделаю сама, но ей понадобился цветной", - рассказала Бодрова.

По словам женщины, вместе со своим "работодателем" она поехала в банк, где подписала большое количество документов. При этом она утверждает, что "не видела, что подписывает".

"Мне сказали, что "все по делу". А у меня все расплывалось в глазах", - заявила Бодрова, добавив, что за этот визит ей заплатили две тысячи рублей.

"Я спросила, а что я подписала. Она ответила: "Я не знаю, ты подписывала. Надо было смотреть". Спустя некоторое время, через полгода, мне пришла телеграмма явиться в Дорогомиловский суд на гражданское слушание. Мне объявили, что я должна такую сумму. Я рассмеялась, а потом была в шоке", - указала Бодрова.

Ранее стало известно, что в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать с женщины, которая по документам является учредителем фирмы, на которую был оформлен кредит, долг в 1,82 миллиарда рублей, а также 127,4 миллиона исполнительного сбора.