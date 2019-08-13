Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T09:09Z
https://ria.ru/20190813/1557430848.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155600/44/1556004486_0:0:2948:1659_1036x0_80_0_0_9b7008676f02c80b31a54f0b04039776.jpg
РИА Новости

Трамп прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском

00:40, 13 августа 2019
180066
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты многое узнали в связи с неудачей, приведшей ко взрыву ракеты в России. У нас есть аналогичные, хотя и более современные технологии. Взрыв российского Skyfall заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом и далеко за его пределами. Нехорошо!" - написал он в своем Twitter.

В американской разведке подозревают, что недалеко от Неноксы взорвался прототип крылатой ракеты "Буревестник", которую НАТО называет SSC-X-9 Skyfall. В Минобороны и Росатоме ранее указывали, что взрыв с последующим возгоранием произошли при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Инцидент на полигоне Минобороны России в Архангельской области произошел 8 августа. Росатом сообщил о гибели пяти своих специалистов. Они посмертно награждены орденами Мужества.
Еще три представителя саровского ядерного центра получили ранения, они находятся больнице, им оказывается необходимая помощь.
Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
Вчера, 15:53Радио
Глава "Росатома" прокомментировал ЧП на полигоне в Архангельской области
747762210035435
Обсудить 80
Дональд ТрампАрхангельская областьРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Трамп наверное не в курсе, что его астронавтов на МКС на Союзе доставляют.Насмотрелся Кубрика ....
13 августа, 01:43
ЮМЮлия Миланова
1681611124278
Он думает что людей в России этот взрыв заставит беспокоиться о воздухе. Единственное что до сих пор беспокоит российских граждан, это как там в Украине дела а то что происходит в России, не беспокоит вообще ни как.
13 августа, 04:09
Антон Кузьмин
321710030
Рекомендуем
Пьяный мужчина напал на работницу тира
В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом Ночные волки международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе за рулем мотоцикла Урал с коляской. 10 августа 2019
В России оценили реакцию США на визит Путина в Крым
VI церемония вручения Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу "Пусть говорят"
Вечный огонь
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
Лента
новостей
Крещение закончилось заявлением в полицию
Гатчинский священник прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Диджей и модель Жанна Рассказова
Раскрыты детали смерти диджея Жанны Рассказовой
Массовая драка борцов с посетителями магазина в Москве попала на видео
Массовая драка "борцов" с посетителями магазина в Москве попала на видео
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский эксперт предупредил об опасности идеологии партии Зеленского
Кассир
Названы наиболее востребованные в России профессии
Купола
В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине
Судья Елена Хахалева
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Добывающие платформы в Каспийском море
Иран выступил против строительства газопровода в Каспийском море
ДТП под Новороссийском
После ДТП с участием автобуса под Новороссийском умер еще один ребенок
Вид на Землю с борта МКС
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Константин Харисов
Водитель замглавы Хакасии назвал сообщения о конфликте с шефом "подставой"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05Президент Киргизии требовал, чтобы задержание Атамбаева прошло без жертв
09:03В России остановили разработку ранца-спасателя для космонавтов
09:00В России создан первый в мире бесплатный ресурс для анализа биоматериалов
08:58Utair попросил Минтранс отложить распределение бывших маршрутов "Трансаэро"
08:56Число госпитализированных с отравлением в Винницкой области выросло до 12
08:55В Индии фермеру с сыном пришлось поселиться на деревьях из-за слонов
08:50Глава ГКНБ Киргизии подтвердил, что Атамбаев стрелял в бойцов спецназа
08:48Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
08:45Суд в Киргизии арестовал 120 единиц имущества Атамбаева
08:41Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота
08:35В Томской области на Оби затонула баржа с грузом
08:30Ким Чен Ын повысил более ста военных за разработку новых вооружений
08:26В Белом море эвакуировали пассажиров севшего на мель экскурсионного судна
08:20Economist подсчитал количество постов Трампа о России
08:15В Москве вечером может выпасть около 13% месячной нормы осадков
08:10В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать колбасу
08:09Температура в Москве повысится до 25 градусов, вечером ожидается гроза
08:09IT-компании обучат московских педагогов креативному программированию
08:08Экологи выявили множество нарушений золотодобытчиков в Оймяконском районе
08:05Новый российский скафандр могут создать в течение четырех лет
Лента новостейМолния