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РИА Новости

Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции

00:35, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГреция
Греция
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 13 авг - РИА Новости. Турецкий военный бежал из Турции в Грецию и попросил политическое убежище, сообщил РИА Новости источник в греческих правоохранительных органах.
В Греции с июля 2016 года находятся восемь турецких военнослужащих, бежавших вскоре после попытки государственного переворота.
"Это офицер военной авиации. Он обратился в полицейское управление на острове Калимнос и сказал, что бежал от режима президента Тайипа Эрдогана и просит предоставить ему убежище", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с понедельника турецкий военный содержится в полицейском отделении Калимноса. О происшествии проинформированы все силовые структуры Греции. Другие подробности пока неизвестны.
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Остров Калимнос находится в юго-восточной части Эгейского моря, недалеко от Турции, и относится к периферии Южные Эгейские острова.
В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Бежавшие на вертолете в Грецию 8 турецких военнослужащих заявляли, что не причастны к перевороту, а скрылись из опасений за свою жизнь. Турецкие власти постоянно требуют выдачи военнослужащих для суда над ними. Суд в Греции отказал в выдаче военных, поскольку счел, что на родине они не смогут рассчитывать на справедливый суд, им грозят пытки и смерть. Афины предоставили им политическое убежище. Это стало одной из причин обострения двусторонних отношений.
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