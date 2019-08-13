Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции

"Это офицер военной авиации. Он обратился в полицейское управление на острове Калимнос и сказал, что бежал от режима президента Тайипа Эрдогана и просит предоставить ему убежище", - сказал собеседник агентства.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Бежавшие на вертолете в Грецию 8 турецких военнослужащих заявляли, что не причастны к перевороту, а скрылись из опасений за свою жизнь. Турецкие власти постоянно требуют выдачи военнослужащих для суда над ними. Суд в Греции отказал в выдаче военных, поскольку счел, что на родине они не смогут рассчитывать на справедливый суд, им грозят пытки и смерть. Афины предоставили им политическое убежище. Это стало одной из причин обострения двусторонних отношений.