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РИА Новости

Трамп приготовил экстремальный сценарий обвала доллара

08:00, 13 августа 2019
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© AP Photo / Pavel GolovkinПластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Президент США снова заявил, что слишком дорогой доллар снижает конкурентоспособность американских компаний. И опять обвинил в этом Федрезерв. Аналитики предупреждают: у Дональда Трампа достаточно инструментов, позволяющих обрушить курс национальной валюты. Какие меры готов принять хозяин Белого дома, чтобы ослабить доллар, и зачем ему это нужно — в материале РИА Новости.

Слишком дорогой

Трамп давно выражает недовольство излишне дорогой, по его мнению, американской валютой. Его беспокоит, что завышенный курс доллара мешает экспорту американских товаров и услуг и усугубляет дефицит торгового баланса, достигший беспрецедентного уровня в 621 миллиард долларов. Если доллар подешевеет, зарубежным покупателям будет выгоднее приобретать американские товары. Это поднимет производство и снизит торговый дефицит.
"Мне нужен сильный доллар, но полезный для страны, а не настолько сильный, что мы не можем вести бизнес с другими государствами", — объяснял Трамп весной.
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Руководители Федеральной резервной системы с ним не согласны. Ссылаясь на восстановление экономики и, соответственно, ненужность монетарных стимулов, ФРС только в прошлом году четырежды повышала процентную ставку. В итоге Трамп обрушился на главу Федрезерва Джерома Пауэлла серией твитов, объявив его чуть ли не главным врагом американской экономики.
"Они ничего не соображают, — написал он в июне по поводу ФРС. — Евро и другие валюты девальвированы относительно доллара, что ставит CША в невыгодное положение. Ставка Федрезерва слишком высока".
В июле ФРС наконец-то снизила процентную ставку на 0,25 процентного пункта — впервые за десять лет. Но комментарии Пауэлла разочаровали инвесторов: глава Федрезерва не обещает дальнейшего смягчения монетарной политики.
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Трамп тем временем вывел торговую войну с Китаем на новый уровень — хозяин Белого дома обвиняет Пекин в манипуляциях с юанем. Он уверен, что Федрезерв проигрывает китайцам и подрывает конкурентоспособность американских компаний.

"Можно подумать, как ваш президент, я буду рад тому, что наш доллар очень силен. Но я не рад! — восклицает Трамп в твиттере. — Высокая ставка ФРС по сравнению с другими странами удерживает наш доллар на слишком высоком уровне. И это создает большие трудности для того, чтобы наши прекрасные производители, такие как Caterpillar, Boeing, John Deere, наши автомобильные и другие компании могли конкурировать на единых для всех условиях".

Нажмет на "кнопку"

Эксперты уверены: если Трамп и ФРС не придут к консенсусу относительно темпов смягчения монетарной политики, американский президент может потребовать начала валютных интервенций и задействовать разные варианты ослабления доллара, включая самые экстремальные.
Аналитики нидерландской финансовой группы ING описали несколько возможных сценариев, в том числе прямую валютную интервенцию, предполагающую продажу долларов из Фонда стабилизации валютных курсов (ESF) и покупку ведущих мировых валют, таких как евро и иена, Впрочем, указывают стратеги, проблема в объеме этого фонда — всего 22 миллиарда долларов. Эффект может оказаться минимальным. А любая интервенция большего объема потребует одобрения конгресса.
С другой стороны, отмечает эксперт ING Вирадж Патель, у американского президента есть "ядерная кнопка", позволяющая ему обойтись без одобрения конгресса. Трамп может объявить валютную интервенцию чрезвычайной необходимостью и тем самым заставить ФРС продать доллары со своего счета.
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Такое решение маловероятно, но с учетом того, что Трамп уже ввел чрезвычайное положение для повышения пошлин на китайские товары, полностью исключить его нельзя.

При подобном экстремальном сценарии доллар может рухнуть, что вызовет целую лавину проблем. Первым следствием станет обвал доверия к мировой резервной валюте. Мировые центробанки и другие крупные инвесторы, на чьем балансе находятся облигации правительства США объемом шесть триллионов долларов, начнут сбрасывать эти бумаги, резко обострится ситуация с госдолгом и бюджетным дефицитом. За этим последует масштабная рецессия.

Собственно, настрой Трампа уже подрывает доверие крупнейших держателей к трежерис. В этом году доля иностранцев на рынке гособлигаций США упала до 40% — 15-летнего минимума. Крупнейший кредитор Америки, Китай продает бумаги из-за торговой войны, Япония сократила позиции в трежерис до минимума с 2000 года.
О том, что Трамп может принять решение о девальвации доллара, в июне предупредил один из крупнейших финансовых институтов страны — Bank of America (BofA).
Как только Казначейство отдаст соответствующее распоряжение, Федеральный резервный банк Нью-Йорка приступит к валютным интервенциям: начнет продавать доллары и покупать иностранную валюту, уверены аналитики банка. Это неизбежно ослабит доллар, который, по подсчетам Bank of America, сейчас переоценен примерно на 13 процентов.
В BofA считают, что валютные интервенции Трамп объявит под лозунгом стабилизации экономики. Но в долгосрочной перспективе такая стратегия ошибочна — заимствования подорожают, а статус доллара как мировой резервной валюты окажется под вопросом.
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Джером ПауэллДональд ТрампФедеральная резервная система СШАСШАЭкономика
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