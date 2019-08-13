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РИА Новости
Культура

Папа Джуд, викинг Данила, Оливия в короне. Ожидаемые продолжения сериалов

08:00, 13 августа 2019
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© Пресс-служба VideomoreКадр из сериала "Рассказ служанки"
Кадр из сериала Рассказ служанки
© Пресс-служба Videomore
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Как Джуд Лоу шокирует Ватикан, почему Оливия Коулман стала королевой, а Данила Козловский не расстается с доспехами викинга — об этом зрители узнают уже в текущем телесезоне. РИА Новости рассказывает о самых долгожданных продолжениях сериалов.

Новички и монстры

"Сериалы сейчас, пожалуй, самый востребованный жанр и на ТВ, и в интернете, — рассказал РИА Новости Денис Горшков, генеральный директор одного из стриминговых сервисов. — Тяжелее приходится "новичкам", первым сезонам, потому что требуется время для раскрутки проекта. А продолжения хитов, таких как "Игра престолов", "Рассказ служанки", "Во все тяжкие", с каждым годом набирают новую аудиторию".

По его мнению, сериалы могут успешно идти по пять-шесть лет и более.
Горшков отметил, что из российских проектов зрители чаще всего выбирают комедии и мелодрамы, а из зарубежных — фэнтези, детективы, антиутопии. На этой неделе, к слову, завершится третий сезон "Рассказа служанки". Но зрители не попрощаются с героями — планируются съемки четвертой части.
© Пресс-служба Videomore

Ивонн Страховски в сериале "Рассказ служанки"

Кадр из сериала Рассказ служанки
1 из 4

Ивонн Страховски в сериале "Рассказ служанки"

© Пресс-служба Videomore
© Пресс-служба Videomore

Элизабет Мосс в сериале "Рассказ служанки"

Сцена из сериала Рассказ служанки
2 из 4

Элизабет Мосс в сериале "Рассказ служанки"

© Пресс-служба Videomore
© Пресс-служба VideomoreСцена из сериала "Рассказ служанки"
Сцена из сериала Рассказ служанки
3 из 4
Сцена из сериала "Рассказ служанки"
© Пресс-служба Videomore
© Пресс-служба Videomore

Кадр из сериала "Рассказ служанки"

Сцена из сериала Рассказ служанки
4 из 4

Кадр из сериала "Рассказ служанки"

© Пресс-служба Videomore
1 из 4

Ивонн Страховски в сериале "Рассказ служанки"

© Пресс-служба Videomore
2 из 4

Элизабет Мосс в сериале "Рассказ служанки"

© Пресс-служба Videomore
3 из 4
Сцена из сериала "Рассказ служанки"
© Пресс-служба Videomore
4 из 4

Кадр из сериала "Рассказ служанки"

© Пресс-служба Videomore
"Рынок сериалов настолько перенасыщен, что все сложнее привлекать и удерживать аудиторию. Поэтому байеры обращают внимание на состав "продюсер — режиссер", на каст и наличие звезд. Принимаются в расчет и международные рейтинги ожидания проектов", — отметил Горшков.

Самый новый папа

© HBO, Canal+ (2016 – ...)

Джуд Лоу в сериале "Молодой папа"

Кадр из сериала Молодой Папа
1 из 4

Джуд Лоу в сериале "Молодой папа"

© HBO, Canal+ (2016 – ...)
© HBO, Canal+ (2016 – ...)

Кадр из сериала "Молодой папа"

Кадр из сериала Молодой Папа
2 из 4

Кадр из сериала "Молодой папа"

© HBO, Canal+ (2016 – ...)
© HBO, Canal+ (2016 – ...)

Сцена из сериала "Молодой папа"

Кадр из сериала Молодой Папа
3 из 4

Сцена из сериала "Молодой папа"

© HBO, Canal+ (2016 – ...)
© HBO, Canal+ (2016 – ...)

Кадр из сериала "Молодой папа"

Кадр из сериала Молодой Папа
4 из 4

Кадр из сериала "Молодой папа"

© HBO, Canal+ (2016 – ...)
1 из 4

Джуд Лоу в сериале "Молодой папа"

© HBO, Canal+ (2016 – ...)
2 из 4

Кадр из сериала "Молодой папа"

© HBO, Canal+ (2016 – ...)
3 из 4

Сцена из сериала "Молодой папа"

© HBO, Canal+ (2016 – ...)
4 из 4

Кадр из сериала "Молодой папа"

© HBO, Canal+ (2016 – ...)
Паоло Соррентино снова объединился с Джудом Лоу в продолжении сериала "Молодой папа". Второй сезон успешного проекта называется "Новый папа".
Подробности не раскрывают, но, скорее всего, эксцентричный Пий XIII (Лоу) вновь будет шокировать католическую церковь и паству.
Известно, что в сериале появятся Джон Малкович, Шэрон Стоун, Людивин Санье, Мэрилин Мэнсон, Юлия Снигирь.
Премьера второго сезона намечена на осень 2019 года.

Коулман в "Короне"

© Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix (2016 - ...)

Клэр Фой в сериале "Корона"

Кадр из сериала Корона
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Клэр Фой в сериале "Корона"

© Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix (2016 - ...)
© Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix (2016 - ...)Кадр из сериала "Корона"
Кадр из сериала Корона
2 из 3
Кадр из сериала "Корона"
© Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix (2016 - ...)
© Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix (2016 - ...)

Клэр Фой и Мэтт Смит в сериале "Корона"

Кадр из сериала Корона
3 из 3

Клэр Фой и Мэтт Смит в сериале "Корона"

© Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix (2016 - ...)
1 из 3

Клэр Фой в сериале "Корона"

© Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix (2016 - ...)
2 из 3
Кадр из сериала "Корона"
© Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix (2016 - ...)
3 из 3

Клэр Фой и Мэтт Смит в сериале "Корона"

© Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix (2016 - ...)
Повзрослевшую Елизавету II в третьем сезоне британского биографического сериала "Корона" играет Оливия Коулман.
Так как в проекте показана жизнь королевы от замужества до настоящего времени, каждые два сезона предполагается рекаст актеров. Коулман сменила "на троне" Клэр Фой, а Тобайас Мензис в роли герцога Эдинбургского Филиппа — Мэтта Смита.
Предполагается, что в третьем сезоне покажут период правления Елизаветы II с 1964-го по 1976 год, на который пришлись взлет популярности The Beatles, высадка на Луну американских астронавтов, свадьба принцессы Анны и Марка Филлипса и знакомство принца Чарльза с Камиллой Шанд (нынешней герцогиней Корнуольской).
Третий сезон выйдет на экраны осенью 2019 года.

Путешественники во времени

© Sony Pictures Television (2014 - ...)Кадр из сериала "Чужестранка"
Кадр из сериала Чужестранка
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Кадр из сериала "Чужестранка"
© Sony Pictures Television (2014 - ...)
© Sony Pictures Television (2014 - ...)

Клэр Бичем Рэндалл в сериале "Чужестранка"

Кадр из сериала Чужестранка
2 из 3

Клэр Бичем Рэндалл в сериале "Чужестранка"

© Sony Pictures Television (2014 - ...)
© Sony Pictures Television (2014 - ...)

Клэр и Джейми Фрейзер в сериале "Чужестранка"

Кадр из сериала Чужестранка
3 из 3

Клэр и Джейми Фрейзер в сериале "Чужестранка"

© Sony Pictures Television (2014 - ...)
1 из 3
Кадр из сериала "Чужестранка"
© Sony Pictures Television (2014 - ...)
2 из 3

Клэр Бичем Рэндалл в сериале "Чужестранка"

© Sony Pictures Television (2014 - ...)
3 из 3

Клэр и Джейми Фрейзер в сериале "Чужестранка"

© Sony Pictures Television (2014 - ...)
Сюжет пятого сезона приключений англичанки, которая из XX столетия попала в XVIII век, будет разворачиваться в США. "Чужестранка" Клэр Бичем Рэндалл, вернее, Фрейзер, вместе со своим неугомонным шотландским мужем Джейми продолжит бороться за право на мирную жизнь.
Кстати, одну из ролей в предыдущих сезонах исполнил Тобайас Мензис — возможно, он появится и в пятом.
Второй сезон подряд герои проведут не в родной Шотландии — вместо горцев их будут окружать колонисты и индейцы.
Релиз пятого сезона намечен на начало 2020 года.

Опасайтесь хакеров

© Universal Cable Productions (2015 – ...)

Рами Малек в сериале "Мистер Робот"

Кадр из сериала Мистер Робот
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Рами Малек в сериале "Мистер Робот"

© Universal Cable Productions (2015 – ...)
© Universal Cable Productions (2015 – ...)Кадр из сериала "Мистер Робот"
Кадр из сериала Мистер Робот
2 из 3
Кадр из сериала "Мистер Робот"
© Universal Cable Productions (2015 – ...)
© Universal Cable Productions (2015 – ...)

Сцена из сериала "Мистер Робот"

Кадр из сериала Мистер Робот
3 из 3

Сцена из сериала "Мистер Робот"

© Universal Cable Productions (2015 – ...)
1 из 3

Рами Малек в сериале "Мистер Робот"

© Universal Cable Productions (2015 – ...)
2 из 3
Кадр из сериала "Мистер Робот"
© Universal Cable Productions (2015 – ...)
3 из 3

Сцена из сериала "Мистер Робот"

© Universal Cable Productions (2015 – ...)
Четвертый сезон сериала "Мистер Робот" про хакера-социопата Эллиота Алдерсона (Рами Малек), который днем притворяется инженером кибербезопасности, станет финальным.
Вероятно, Эллиот продолжит бороться за добро и справедливость в виртуальном мире, но в более мрачной атмосфере — судя по трейлеру сезона, ему придется нелегко.
Похоже, создатели сериала решили завершить его на высокой ноте, достойной интересного проекта.
Премьера должна состояться осенью 2019 года.

"Викинги" доплыли до финала

© Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...)Кадр из сериала "Викинги"
Кадр из сериала Викинги
1 из 4
Кадр из сериала "Викинги"
© Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...)
© Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...)

Сцена из сериала "Викинги"

Кадр из сериала Викинги
2 из 4

Сцена из сериала "Викинги"

© Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...)
© Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...)

Кэтрин Уинник в сериале "Викинги"

Кадр из сериала Викинги
3 из 4

Кэтрин Уинник в сериале "Викинги"

© Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...)
© Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...)Кадр из сериала "Викинги"
Кадр из сериала Викинги
4 из 4
Кадр из сериала "Викинги"
© Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...)
1 из 4
Кадр из сериала "Викинги"
© Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...)
2 из 4

Сцена из сериала "Викинги"

© Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...)
3 из 4

Кэтрин Уинник в сериале "Викинги"

© Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...)
4 из 4
Кадр из сериала "Викинги"
© Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...)
Долгоиграющий исторический проект про скандинавских мореходов, державших в страхе всю Европу, фанаты ждут с нетерпением. Ведь, по слухам, шестой сезон "Викингов" станет последним.
А пока можно только гадать, какой окажется судьба королевы-воительницы Лагерты, ее сына Бьёрна Железнобокого, судостроителя Флоки и других полюбившихся героев саги. Как водится, в новых сериях будет много драк, "грязного" грима и экшена, а еще — Данила Козловский в роли Вещего Олега. Главное, чтобы он держался подальше от любимого коня.
Предположительно, премьера пройдет осенью 2019 года.

Рик и Морти

© Adult Swim (2013 - ...)Кадр из мультсериала "Рик и Морти"
Кадр из мультсериала Рик и Морти
1 из 3
Кадр из мультсериала "Рик и Морти"
© Adult Swim (2013 - ...)
© Adult Swim (2013 - ...)

Сцена из мультсериала "Рик и Морти"

Кадр из мультсериала Рик и Морти
2 из 3

Сцена из мультсериала "Рик и Морти"

© Adult Swim (2013 - ...)
© Adult Swim (2013 - ...)Кадр из мультсериала "Рик и Морти"
Кадр из мультсериала Рик и Морти
3 из 3
Кадр из мультсериала "Рик и Морти"
© Adult Swim (2013 - ...)
1 из 3
Кадр из мультсериала "Рик и Морти"
© Adult Swim (2013 - ...)
2 из 3

Сцена из мультсериала "Рик и Морти"

© Adult Swim (2013 - ...)
3 из 3
Кадр из мультсериала "Рик и Морти"
© Adult Swim (2013 - ...)
Каждый новый сезон научно-фантастического анимационного сериала для взрослых "Рик и Морти" зрители ждут со смесью нетерпения и тревоги. С одной стороны, очень хочется еще историй о безумном ученом Рике Санчезе и его неуверенном в себе внуке Морти, с другой — есть опасения, что создатели не выдержат фирменного градуса юмора и легкой неадекватности.
Но уже три сезона этой пародии на фильм "Назад в будущее" не обманывали ожиданий. Надеемся, что и в продолжении будет абсурд уровня Птичьей личности, Карандашулика и коллективного разума Юнити.
Предполагаемая премьера осень 2019 года.

"Метод" Хабенского

© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)

Константин Хабенский в сериале "Метод"

Кадр из сериала Метод
1 из 3

Константин Хабенский в сериале "Метод"

© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)
© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)Кадр из сериала "Метод"
Кадр из сериала Метод
2 из 3
Кадр из сериала "Метод"
© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)
© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)

Паулина Андреева в сериале "Метод"

Кадр из сериала Метод
3 из 3

Паулина Андреева в сериале "Метод"

© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)
1 из 3

Константин Хабенский в сериале "Метод"

© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)
2 из 3
Кадр из сериала "Метод"
© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)
3 из 3

Паулина Андреева в сериале "Метод"

© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)
Любители нуара и психологических триллеров снова увидят следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский), который раскрывает самые сложные убийства в сериале "Метод".
Первый сезон, в котором также снялись Паулина Андреева, Алексей Серебряков, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, приобрел стриминговый сервис Netflix. А это значит, что российский проект не уступает зарубежным.
Детали новых серий не раскрываются, но можно попытаться угадать какие-то сюжетные повороты, ведь многие замечают сходство отечественного "Метода" с иностранными "Настоящим детективом" и отчасти "Декстером".
Премьера второго сезона запланирована на осень 2019 года.

Простая женщина "Ольга"

© Good Story Media (2016 - ...)Кадр из сериала "Ольга"
Кадр из сериала Ольга
1 из 2
Кадр из сериала "Ольга"
© Good Story Media (2016 - ...)
© Good Story Media (2016 - ...)

Сцена из сериала "Ольга"

Кадр из сериала Ольга
2 из 2

Сцена из сериала "Ольга"

© Good Story Media (2016 - ...)
1 из 2
Кадр из сериала "Ольга"
© Good Story Media (2016 - ...)
2 из 2

Сцена из сериала "Ольга"

© Good Story Media (2016 - ...)
В новом телесезоне зрителей ждет встреча с "простой русской женщиной" Ольгой (Яна Троянова) из Северного Чертаново.
Поклонники сериала ценят его за реалистичность сюжета и быта. В четвертом сезоне им вновь предложат посопереживать Ольге, которая воспитывает двух детей от разных мужчин, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить личную жизнь.
Премьера намечена на осень 2019 года.
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КультураКино и сериалыПаулина АндрееваNetflixДжон МалковичПаоло СоррентиноЮлия СнигирьДанила КозловскийДжуд ЛоуМэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер)Камилла, герцогиня КорнуольскаяЕлизавета IIЧарльз, принц УэльскийКонстантин ХабенскийВеликобританияМоскваШэрон СтоунСША
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