Папа Джуд, викинг Данила, Оливия в короне. Ожидаемые продолжения сериалов

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Как Джуд Лоу шокирует Ватикан, почему Оливия Коулман стала королевой, а Данила Козловский не расстается с доспехами викинга — об этом зрители узнают уже в текущем телесезоне. РИА Новости рассказывает о самых долгожданных продолжениях сериалов.
Новички и монстры
"Сериалы сейчас, пожалуй, самый востребованный жанр и на ТВ, и в интернете, — рассказал РИА Новости Денис Горшков, генеральный директор одного из стриминговых сервисов. — Тяжелее приходится "новичкам", первым сезонам, потому что требуется время для раскрутки проекта. А продолжения хитов, таких как "Игра престолов", "Рассказ служанки", "Во все тяжкие", с каждым годом набирают новую аудиторию".
По его мнению, сериалы могут успешно идти по пять-шесть лет и более.
Горшков отметил, что из российских проектов зрители чаще всего выбирают комедии и мелодрамы, а из зарубежных — фэнтези, детективы, антиутопии. На этой неделе, к слову, завершится третий сезон "Рассказа служанки". Но зрители не попрощаются с героями — планируются съемки четвертой части.
"Рынок сериалов настолько перенасыщен, что все сложнее привлекать и удерживать аудиторию. Поэтому байеры обращают внимание на состав "продюсер — режиссер", на каст и наличие звезд. Принимаются в расчет и международные рейтинги ожидания проектов", — отметил Горшков.
Повзрослевшую Елизавету II в третьем сезоне британского биографического сериала "Корона" играет Оливия Коулман.
Так как в проекте показана жизнь королевы от замужества до настоящего времени, каждые два сезона предполагается рекаст актеров. Коулман сменила "на троне" Клэр Фой, а Тобайас Мензис в роли герцога Эдинбургского Филиппа — Мэтта Смита.
Предполагается, что в третьем сезоне покажут период правления Елизаветы II с 1964-го по 1976 год, на который пришлись взлет популярности The Beatles, высадка на Луну американских астронавтов, свадьба принцессы Анны и Марка Филлипса и знакомство принца Чарльза с Камиллой Шанд (нынешней герцогиней Корнуольской).
Сюжет пятого сезона приключений англичанки, которая из XX столетия попала в XVIII век, будет разворачиваться в США. "Чужестранка" Клэр Бичем Рэндалл, вернее, Фрейзер, вместе со своим неугомонным шотландским мужем Джейми продолжит бороться за право на мирную жизнь.
Кстати, одну из ролей в предыдущих сезонах исполнил Тобайас Мензис — возможно, он появится и в пятом.
Второй сезон подряд герои проведут не в родной Шотландии — вместо горцев их будут окружать колонисты и индейцы.
Долгоиграющий исторический проект про скандинавских мореходов, державших в страхе всю Европу, фанаты ждут с нетерпением. Ведь, по слухам, шестой сезон "Викингов" станет последним.
А пока можно только гадать, какой окажется судьба королевы-воительницы Лагерты, ее сына Бьёрна Железнобокого, судостроителя Флоки и других полюбившихся героев саги. Как водится, в новых сериях будет много драк, "грязного" грима и экшена, а еще — Данила Козловский в роли Вещего Олега. Главное, чтобы он держался подальше от любимого коня.
Предположительно, премьера пройдет осенью 2019 года.
Каждый новый сезон научно-фантастического анимационного сериала для взрослых "Рик и Морти" зрители ждут со смесью нетерпения и тревоги. С одной стороны, очень хочется еще историй о безумном ученом Рике Санчезе и его неуверенном в себе внуке Морти, с другой — есть опасения, что создатели не выдержат фирменного градуса юмора и легкой неадекватности.
Но уже три сезона этой пародии на фильм "Назад в будущее" не обманывали ожиданий. Надеемся, что и в продолжении будет абсурд уровня Птичьей личности, Карандашулика и коллективного разума Юнити.
Любители нуара и психологических триллеров снова увидят следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский), который раскрывает самые сложные убийства в сериале "Метод".
Первый сезон, в котором также снялись Паулина Андреева, Алексей Серебряков, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, приобрел стриминговый сервис Netflix. А это значит, что российский проект не уступает зарубежным.
Детали новых серий не раскрываются, но можно попытаться угадать какие-то сюжетные повороты, ведь многие замечают сходство отечественного "Метода" с иностранными "Настоящим детективом" и отчасти "Декстером".
Премьера второго сезона запланирована на осень 2019 года.
В новом телесезоне зрителей ждет встреча с "простой русской женщиной" Ольгой (Яна Троянова) из Северного Чертаново.
Поклонники сериала ценят его за реалистичность сюжета и быта. В четвертом сезоне им вновь предложат посопереживать Ольге, которая воспитывает двух детей от разных мужчин, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить личную жизнь.
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