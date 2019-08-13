Папа Джуд, викинг Данила, Оливия в короне. Ожидаемые продолжения сериалов

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Как Джуд Лоу шокирует Ватикан, почему Оливия Коулман стала королевой, а Данила Козловский не расстается с доспехами викинга — об этом зрители узнают уже в текущем телесезоне. РИА Новости рассказывает о самых долгожданных продолжениях сериалов.

Новички и монстры

"Сериалы сейчас, пожалуй, самый востребованный жанр и на ТВ, и в интернете, — рассказал РИА Новости Денис Горшков, генеральный директор одного из стриминговых сервисов. — Тяжелее приходится "новичкам", первым сезонам, потому что требуется время для раскрутки проекта. А продолжения хитов, таких как "Игра престолов", "Рассказ служанки", "Во все тяжкие", с каждым годом набирают новую аудиторию".

По его мнению, сериалы могут успешно идти по пять-шесть лет и более.

Горшков отметил, что из российских проектов зрители чаще всего выбирают комедии и мелодрамы, а из зарубежных — фэнтези, детективы, антиутопии. На этой неделе, к слову, завершится третий сезон "Рассказа служанки". Но зрители не попрощаются с героями — планируются съемки четвертой части.

© Пресс-служба Videomore Ивонн Страховски в сериале "Рассказ служанки" 1 из 4 Ивонн Страховски в сериале "Рассказ служанки" © Пресс-служба Videomore © Пресс-служба Videomore Элизабет Мосс в сериале "Рассказ служанки" 2 из 4 Элизабет Мосс в сериале "Рассказ служанки" © Пресс-служба Videomore © Пресс-служба Videomore Сцена из сериала "Рассказ служанки" 3 из 4 Сцена из сериала "Рассказ служанки" © Пресс-служба Videomore © Пресс-служба Videomore Кадр из сериала "Рассказ служанки" 4 из 4 Кадр из сериала "Рассказ служанки" © Пресс-служба Videomore 1 из 4 Ивонн Страховски в сериале "Рассказ служанки" © Пресс-служба Videomore 2 из 4 Элизабет Мосс в сериале "Рассказ служанки" © Пресс-служба Videomore 3 из 4 Сцена из сериала "Рассказ служанки" © Пресс-служба Videomore 4 из 4 Кадр из сериала "Рассказ служанки" © Пресс-служба Videomore

"Рынок сериалов настолько перенасыщен, что все сложнее привлекать и удерживать аудиторию. Поэтому байеры обращают внимание на состав "продюсер — режиссер", на каст и наличие звезд. Принимаются в расчет и международные рейтинги ожидания проектов", — отметил Горшков.

Самый новый папа

© HBO, Canal+ (2016 – ...) Джуд Лоу в сериале "Молодой папа" 1 из 4 Джуд Лоу в сериале "Молодой папа" © HBO, Canal+ (2016 – ...) © HBO, Canal+ (2016 – ...) Кадр из сериала "Молодой папа" 2 из 4 Кадр из сериала "Молодой папа" © HBO, Canal+ (2016 – ...) © HBO, Canal+ (2016 – ...) Сцена из сериала "Молодой папа" 3 из 4 Сцена из сериала "Молодой папа" © HBO, Canal+ (2016 – ...) © HBO, Canal+ (2016 – ...) Кадр из сериала "Молодой папа" 4 из 4 Кадр из сериала "Молодой папа" © HBO, Canal+ (2016 – ...) 1 из 4 Джуд Лоу в сериале "Молодой папа" © HBO, Canal+ (2016 – ...) 2 из 4 Кадр из сериала "Молодой папа" © HBO, Canal+ (2016 – ...) 3 из 4 Сцена из сериала "Молодой папа" © HBO, Canal+ (2016 – ...) 4 из 4 Кадр из сериала "Молодой папа" © HBO, Canal+ (2016 – ...)

Паоло Соррентино снова объединился с Джудом Лоу в продолжении сериала "Молодой папа". Второй сезон успешного проекта называется "Новый папа".

Подробности не раскрывают, но, скорее всего, эксцентричный Пий XIII (Лоу) вновь будет шокировать католическую церковь и паству.

Известно, что в сериале появятся Джон Малкович, Шэрон Стоун, Людивин Санье, Мэрилин Мэнсон, Юлия Снигирь.

Премьера второго сезона намечена на осень 2019 года.

Коулман в "Короне"

© Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix (2016 - ...) Клэр Фой в сериале "Корона" 1 из 3 Клэр Фой в сериале "Корона" © Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix (2016 - ...) © Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix (2016 - ...) Кадр из сериала "Корона" 2 из 3 Кадр из сериала "Корона" © Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix (2016 - ...) © Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix (2016 - ...) Клэр Фой и Мэтт Смит в сериале "Корона" 3 из 3 Клэр Фой и Мэтт Смит в сериале "Корона" © Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix (2016 - ...) 1 из 3 Клэр Фой в сериале "Корона" © Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix (2016 - ...) 2 из 3 Кадр из сериала "Корона" © Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix (2016 - ...) 3 из 3 Клэр Фой и Мэтт Смит в сериале "Корона" © Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix (2016 - ...)

Повзрослевшую Елизавету II в третьем сезоне британского биографического сериала "Корона" играет Оливия Коулман.

Так как в проекте показана жизнь королевы от замужества до настоящего времени, каждые два сезона предполагается рекаст актеров. Коулман сменила "на троне" Клэр Фой, а Тобайас Мензис в роли герцога Эдинбургского Филиппа — Мэтта Смита.

Предполагается, что в третьем сезоне покажут период правления Елизаветы II с 1964-го по 1976 год, на который пришлись взлет популярности The Beatles, высадка на Луну американских астронавтов, свадьба принцессы Анны и Марка Филлипса и знакомство принца Чарльза с Камиллой Шанд (нынешней герцогиней Корнуольской).

Третий сезон выйдет на экраны осенью 2019 года.

Путешественники во времени

© Sony Pictures Television (2014 - ...) Кадр из сериала "Чужестранка" 1 из 3 Кадр из сериала "Чужестранка" © Sony Pictures Television (2014 - ...) © Sony Pictures Television (2014 - ...) Клэр Бичем Рэндалл в сериале "Чужестранка" 2 из 3 Клэр Бичем Рэндалл в сериале "Чужестранка" © Sony Pictures Television (2014 - ...) © Sony Pictures Television (2014 - ...) Клэр и Джейми Фрейзер в сериале "Чужестранка" 3 из 3 Клэр и Джейми Фрейзер в сериале "Чужестранка" © Sony Pictures Television (2014 - ...) 1 из 3 Кадр из сериала "Чужестранка" © Sony Pictures Television (2014 - ...) 2 из 3 Клэр Бичем Рэндалл в сериале "Чужестранка" © Sony Pictures Television (2014 - ...) 3 из 3 Клэр и Джейми Фрейзер в сериале "Чужестранка" © Sony Pictures Television (2014 - ...)

Сюжет пятого сезона приключений англичанки, которая из XX столетия попала в XVIII век, будет разворачиваться в США. "Чужестранка" Клэр Бичем Рэндалл, вернее, Фрейзер, вместе со своим неугомонным шотландским мужем Джейми продолжит бороться за право на мирную жизнь.

Кстати, одну из ролей в предыдущих сезонах исполнил Тобайас Мензис — возможно, он появится и в пятом.

Второй сезон подряд герои проведут не в родной Шотландии — вместо горцев их будут окружать колонисты и индейцы.

Релиз пятого сезона намечен на начало 2020 года.

Опасайтесь хакеров

© Universal Cable Productions (2015 – ...) Рами Малек в сериале "Мистер Робот" 1 из 3 Рами Малек в сериале "Мистер Робот" © Universal Cable Productions (2015 – ...) © Universal Cable Productions (2015 – ...) Кадр из сериала "Мистер Робот" 2 из 3 Кадр из сериала "Мистер Робот" © Universal Cable Productions (2015 – ...) © Universal Cable Productions (2015 – ...) Сцена из сериала "Мистер Робот" 3 из 3 Сцена из сериала "Мистер Робот" © Universal Cable Productions (2015 – ...) 1 из 3 Рами Малек в сериале "Мистер Робот" © Universal Cable Productions (2015 – ...) 2 из 3 Кадр из сериала "Мистер Робот" © Universal Cable Productions (2015 – ...) 3 из 3 Сцена из сериала "Мистер Робот" © Universal Cable Productions (2015 – ...)

Четвертый сезон сериала "Мистер Робот" про хакера-социопата Эллиота Алдерсона (Рами Малек), который днем притворяется инженером кибербезопасности, станет финальным.

Вероятно, Эллиот продолжит бороться за добро и справедливость в виртуальном мире, но в более мрачной атмосфере — судя по трейлеру сезона, ему придется нелегко.

Похоже, создатели сериала решили завершить его на высокой ноте, достойной интересного проекта.

Премьера должна состояться осенью 2019 года.

"Викинги" доплыли до финала

© Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...) Кадр из сериала "Викинги" 1 из 4 Кадр из сериала "Викинги" © Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...) © Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...) Сцена из сериала "Викинги" 2 из 4 Сцена из сериала "Викинги" © Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...) © Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...) Кэтрин Уинник в сериале "Викинги" 3 из 4 Кэтрин Уинник в сериале "Викинги" © Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...) © Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...) Кадр из сериала "Викинги" 4 из 4 Кадр из сериала "Викинги" © Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...) 1 из 4 Кадр из сериала "Викинги" © Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...) 2 из 4 Сцена из сериала "Викинги" © Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...) 3 из 4 Кэтрин Уинник в сериале "Викинги" © Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...) 4 из 4 Кадр из сериала "Викинги" © Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...)

Долгоиграющий исторический проект про скандинавских мореходов, державших в страхе всю Европу, фанаты ждут с нетерпением. Ведь, по слухам, шестой сезон "Викингов" станет последним.

А пока можно только гадать, какой окажется судьба королевы-воительницы Лагерты, ее сына Бьёрна Железнобокого, судостроителя Флоки и других полюбившихся героев саги. Как водится, в новых сериях будет много драк, "грязного" грима и экшена, а еще — Данила Козловский в роли Вещего Олега. Главное, чтобы он держался подальше от любимого коня.

Предположительно, премьера пройдет осенью 2019 года.

Рик и Морти

© Adult Swim (2013 - ...) Кадр из мультсериала "Рик и Морти" 1 из 3 Кадр из мультсериала "Рик и Морти" © Adult Swim (2013 - ...) © Adult Swim (2013 - ...) Сцена из мультсериала "Рик и Морти" 2 из 3 Сцена из мультсериала "Рик и Морти" © Adult Swim (2013 - ...) © Adult Swim (2013 - ...) Кадр из мультсериала "Рик и Морти" 3 из 3 Кадр из мультсериала "Рик и Морти" © Adult Swim (2013 - ...) 1 из 3 Кадр из мультсериала "Рик и Морти" © Adult Swim (2013 - ...) 2 из 3 Сцена из мультсериала "Рик и Морти" © Adult Swim (2013 - ...) 3 из 3 Кадр из мультсериала "Рик и Морти" © Adult Swim (2013 - ...)

Каждый новый сезон научно-фантастического анимационного сериала для взрослых "Рик и Морти" зрители ждут со смесью нетерпения и тревоги. С одной стороны, очень хочется еще историй о безумном ученом Рике Санчезе и его неуверенном в себе внуке Морти, с другой — есть опасения, что создатели не выдержат фирменного градуса юмора и легкой неадекватности.

Но уже три сезона этой пародии на фильм "Назад в будущее" не обманывали ожиданий. Надеемся, что и в продолжении будет абсурд уровня Птичьей личности, Карандашулика и коллективного разума Юнити.

Предполагаемая премьера — осень 2019 года.

"Метод" Хабенского

© Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...) Константин Хабенский в сериале "Метод" 1 из 3 Константин Хабенский в сериале "Метод" © Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...) © Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...) Кадр из сериала "Метод" 2 из 3 Кадр из сериала "Метод" © Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...) © Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...) Паулина Андреева в сериале "Метод" 3 из 3 Паулина Андреева в сериале "Метод" © Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...) 1 из 3 Константин Хабенский в сериале "Метод" © Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...) 2 из 3 Кадр из сериала "Метод" © Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...) 3 из 3 Паулина Андреева в сериале "Метод" © Продюсерская компания "Среда" (2015 - ...)

Любители нуара и психологических триллеров снова увидят следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский), который раскрывает самые сложные убийства в сериале "Метод".

Первый сезон, в котором также снялись Паулина Андреева, Алексей Серебряков, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, приобрел стриминговый сервис Netflix. А это значит, что российский проект не уступает зарубежным.

Детали новых серий не раскрываются, но можно попытаться угадать какие-то сюжетные повороты, ведь многие замечают сходство отечественного "Метода" с иностранными "Настоящим детективом" и отчасти "Декстером".

Премьера второго сезона запланирована на осень 2019 года.

Простая женщина "Ольга"

© Good Story Media (2016 - ...) Кадр из сериала "Ольга" 1 из 2 Кадр из сериала "Ольга" © Good Story Media (2016 - ...) © Good Story Media (2016 - ...) Сцена из сериала "Ольга" 2 из 2 Сцена из сериала "Ольга" © Good Story Media (2016 - ...) 1 из 2 Кадр из сериала "Ольга" © Good Story Media (2016 - ...) 2 из 2 Сцена из сериала "Ольга" © Good Story Media (2016 - ...)

В новом телесезоне зрителей ждет встреча с "простой русской женщиной" Ольгой (Яна Троянова) из Северного Чертаново.

Поклонники сериала ценят его за реалистичность сюжета и быта. В четвертом сезоне им вновь предложат посопереживать Ольге, которая воспитывает двух детей от разных мужчин, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить личную жизнь.