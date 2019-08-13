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РИА Новости

Американское посольство вновь осиротело

08:00, 13 августа 2019
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© AP Photo / Pavel GolovkinЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Хантсман в Кремле
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Хантсман в Кремле
© AP Photo / Pavel Golovkin
Максим Соколов
Максим Соколов
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Шестого августа посол США в Москве Джон Хантсман, не проработав на своем посту и двух лет, подал прошение об отставке. В старые времена сказали бы, что он вручит отзывные грамоты 3 октября, теперь таких грамот не вручают, а просто отъезжают восвояси.
О миссии Хантсмана в Москве нельзя сказать ничего особенно плохого, как ничего особенно хорошего. "Служил ты недолго, но честно на благо родимой земли", но русским это довольно безразлично.
Хотя по нынешним временам отсутствие новостей, исходящих из американского посольства, — уже хорошая новость. Ибо хороших новостей (и похоже, это надолго) ждать не приходится, а новости иного сорта означают две вещи. Или посол, выполняя волю своего правительства, идет на прямое обострение. Или даже особой злой воли пославшего его правительства тут нет, но просто посол непроходимо глуп и порет отсебятину, создавая проблемы на ровном месте.
Образец такого дипломатического стиля являл знатный политолог и создатель теории "перезагрузки" Майкл Макфол (миссия в Москве с 2012 по 2014 год), но, слава Богу, его преемники Теффт и Хантсман совсем уж бестактных глупостей себе не позволяли, в чем похвалить мы их должны.
Здание посольства США в Москве. архивное фото
28 августа 2018, 08:53РИА Новости
Американские шпионы жалуются на жизнь в Москве: что делать
Посол Джон Теффт, никак не замеченный в симпатиях к России, был в то же время опытным карьерным дипломатом, усвоившим завет князя Талейрана, обращенный к молодым сотрудникам: "Главное, господа, поменьше усердия". Теффт явно понимал, что отношения его страны с Россией испорчены всерьез и надолго, сделать тут вряд ли что можно, и поэтому исповедовал тактику бесстрастия и неделания.
Тем более что охотников поражать Русь на карте указательным перстом в Вашингтоне к тому времени развелось столько, что посол вряд ли и мог бы что-нибудь добавить (если бы даже и захотел) к такой могучей свистопляске. CNN и конгресс все равно не переорешь — так стоит ли и пытаться.
Хантсман, не будучи таким старым и опытным, как Теффт, пришел, похоже, к такому же выводу. Он поначалу даже и намеревался проводить активную дипломатию, но полный раздрай в Вашингтоне ему в том препятствовал. Трудно вести хоть какую-то политику, когда наверху все переругались, в товарищах согласья нет и на всякое "брито" кричат "стрижено", и наоборот.
Поэтому Теффт просто досиживал до пенсии; более же молодой и амбициозный Хантсман решил удалиться от вашингтонских интриг и вернуться в родной штат Юта, где он уже был любимым в народе губернатором.
Теперь посольство США в Москве вновь сиротствует, и кто будет новым чрезвычайным и полномочным, глубоко неясно. Трамп вообще испытывает сейчас сильный дефицит кадров, которым он мог бы безусловно доверять, а послами в ключевых столицах мира стоит назначать людей именно из такой кадровой категории. Ему ставят палки в колеса и в Госдепе, и в конгрессе, так что назначение посла будет делом непростым. Тем более при той мании преследования, которую принято проявлять в американском истэблишменте в отношении России.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
8 августа, 08:00РИА Новости
"Мистер Пельмени". Чем запоминаются американские послы в России
Сейчас заокеанские инсайдеры называют две возможные кандидатуры. Во-первых, спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, который к тому же занимал пост вице-президента работавшей в России компании Ford, так что он имеет о нашей стране хотя бы минимальное представление. В общем-то этого мало, но хоть что-то — и в любом случае, кандидатура не пугающая.
Этого нельзя сказать о другом возможном соискателе, нынешнем после США в Берлине Ричарде Гренелле. То, что Гренелл — содомит и ходит на все протокольные мероприятия со своим письмоводителем, с которым открыто сожительствует, — это еще полбеды, хотя установлению доверительных отношений с Россией, закосневшей в некоторых представлениях, это может недостаточно способствовать.
Но более огорчительно то, что Гренелл — содомит не только в хорошем, но и в плохом смысле. По своей манере смело и нелицеприятно вести дела со страной пребывания он может быть сравнен с советскими послами, происходящими из разжалованных секретарей обкома, отправленных в почетную ссылку в какую-нибудь малозначащую страну — где опальный обкомыч проявлял всю свою дремучую начальственную дурь. Благодаря своей манере строго указывать немцам, как себя вести, он добился того, что посольство США в Берлине оказалось в изоляции, а видные партийные деятели ФРГ обращаются к нему с напутствиями "Ехай, ехай на <родину>!", то есть призывают взять паспорта.
Если Гренелл сумел добиться такого устроения отношений с ключевым атлантическим союзником, трудно даже и представить, чего он добьется в отношениях своей страны с ее геополитическим соперником.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
6 августа, 19:54Сказано в эфире - Радио Sputnik
Американист назвал возможные причины отставки ХантсманаПосол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке, сообщили СМИ. С чем это может быть связано, в эфире радио Sputnik рассказал американист, политолог Дмитрий Дробницкий.
Возможно, правда, при нынешнем реальном статусе чрезвычайного и полномочного посла — хотя бы и великой державы — даже такой выдающийся дипломат, как Гренелл, ничего не добьется. Ибо значимость посольской дипломатии чрезвычайно съежилась, причем во всем мире. Беспрестанные съезды, встречи, конгрессы на высшем и среднем уровне настолько задвинули послов куда-то на задворки международных отношений, что теперь от чрезвычайного и полномочного почти ничего не зависит и можно назначать послом кого угодно.
В странах с традиционно сильной дипломатической кастой это не столь заметно, но США в этом смысле чужды замшелой кастовости. Так что был Макфол, был Хантсман, будут и другие.
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Джон ХантсманДжон ТеффтМайкл МакфолМоскваРоссияСШААвторыВ мире
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