АТОР: в Египте увеличат налог на вылет и введут новые сборы

МОСКВА,13 авг – РИА Новости. Министерство гражданской авиации Египта приняло решение о повышении существующих и внедрении новых сборов с авиапассажиров. С 15 ноября с каждого путешественника будет взиматься налог на вылет в размере 25 долларов США, Министерство гражданской авиации Египта приняло решение о повышении существующих и внедрении новых сборов с авиапассажиров. С 15 ноября с каждого путешественника будет взиматься налог на вылет в размере 25 долларов США, сообщает АТОР.

Раньше туристам, вылетающим международными регулярными или чартерными рейсами из египетского аэропорта, приходилось платить 20 долларов.

Внутренние рейсы также обложат налогом: сумма составит пять долларов США.

На 15% вырастут сборы за аэропортовое обслуживание авиакомпаний за исключением рейсов национального перевозчика Египта – Egypt Air.

Кроме того, по информации АТОР, с путешественников будут брать дополнительный налог за "разработку и внедрение систем и процедур безопасности" в египетских аэропортах. С 15 ноября во всех аэропортах с каждого пассажира на эти цели будет взиматься по два доллара, а с туристов, которые приедут в Шарм-эш-Шейх, по четыре доллара.

Таким образом, в случае возвращения российских рейсов на курорты Египта среднестатистической российской семье предстоит заплатить при въезде в Хургаду визовый сбор в размере 25 долларов на каждого (75 долларов на троих человек), и 25 долларов налога на вылет (75 долларов на троих), а также по шесть долларов сбора на авиационную безопасность. Итого 156 долларов только за въезд и выезд (10 180 рублей по нынешнему курсу).

При въезде в аэропорт Шарм-эш-Шейха ставится бесплатный Синайский штамп (визового сбора нет), так что в этом случае российская семья заплатит 75 долларов налога на вылет (за троих) и 12 долларов сбора за авиабезопасность. Итого – 89 долларов на выезде (5 807 рублей).