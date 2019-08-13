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РИА Новости
Туризм

АТОР: в Египте увеличат налог на вылет и введут новые сборы

07:04, 13 августа 2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА,13 авг – РИА Новости. Министерство гражданской авиации Египта приняло решение о повышении существующих и внедрении новых сборов с авиапассажиров. С 15 ноября с каждого путешественника будет взиматься налог на вылет в размере 25 долларов США, сообщает АТОР.
Раньше туристам, вылетающим международными регулярными или чартерными рейсами из египетского аэропорта, приходилось платить 20 долларов.
Внутренние рейсы также обложат налогом: сумма составит пять долларов США.
На 15% вырастут сборы за аэропортовое обслуживание авиакомпаний за исключением рейсов национального перевозчика Египта – Egypt Air.
Кроме того, по информации АТОР, с путешественников будут брать дополнительный налог за "разработку и внедрение систем и процедур безопасности" в египетских аэропортах. С 15 ноября во всех аэропортах с каждого пассажира на эти цели будет взиматься по два доллара, а с туристов, которые приедут в Шарм-эш-Шейх, по четыре доллара.
Таким образом, в случае возвращения российских рейсов на курорты Египта среднестатистической российской семье предстоит заплатить при въезде в Хургаду визовый сбор в размере 25 долларов на каждого (75 долларов на троих человек), и 25 долларов налога на вылет (75 долларов на троих), а также по шесть долларов сбора на авиационную безопасность. Итого 156 долларов только за въезд и выезд (10 180 рублей по нынешнему курсу).
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При въезде в аэропорт Шарм-эш-Шейха ставится бесплатный Синайский штамп (визового сбора нет), так что в этом случае российская семья заплатит 75 долларов налога на вылет (за троих) и 12 долларов сбора за авиабезопасность. Итого – 89 долларов на выезде (5 807 рублей).
Деньги будут взиматься как в долларах США, так и в египетской валюте. Как именно пассажирам предстоит уплачивать сбор на авиационную безопасность, в распоряжении министерства авиации Египта не говорится. По авиационной практике, скорее всего, этот сбор приплюсуют к стоимости авиабилета.
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ТуризмАэропортыТуризмтуристыНовости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхЕгипет
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