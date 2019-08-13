Биография Ивана Сеченова

Портрет физиолога И. М. Сеченова. Художник И. Репин, 1889 год

© Public domain Портрет физиолога И. М. Сеченова. Художник И. Репин, 1889 год

В 14 лет поступил на младшее отделение Главного военно-инженерного училища, получил первый офицерский чин при переходе на старшее отделение, но из-за недоброжелательного отношения начальника училища последнее полностью не окончил и был выпущен из него в 1848 году на действительную военную службу в саперный батальон в Киеве. В начале 1850 года Сеченов вышел в отставку и осенью того же года поступил на медицинский факультет Московского университета, который окончил в 1856 году , сдав экзамен на степень доктора.

В 1856-1859 годах на свои средства работал в лабораториях в Германии (Берлине, Лейпциге, Гейдельберге) и Австрии (Вене).

В начале 1860 года Сеченов приехал в Петербург, где начал работать адъюнкт-профессором Медико-хирургической академии. В том же году защитил написанную за границей диссертацию на степень доктора медицины. Позже был произведен в ординарные профессора академии. Сеченов возглавлял в ней кафедру физиологии, организовал физиологическую лабораторию, ставшую центром исследований в области физиологии, фармакологии, токсикологии и клинической медицины. В Медико-хирургической академии он проработал до 1870 года.

С 1871 по 1876 год заведовал кафедрой физиологии в Новороссийском университете (Одесса).

В 1876-1888 годах был профессором Санкт-Петербургского университета, где также организовал физиологическую лабораторию. Одновременно читал лекции на Бестужевских высших женских курсах, одним из основателей которых он был.

С 1889 года Сеченов работал в Московском университете сначала в должности приват-доцента, с 1891 года – в должности профессора, руководителя кафедры физиологии, которую оборудовал на собственные средства.

В 1901 году Сеченов отказался от заведования кафедрой, но продолжил трудиться в лаборатории, которую содержал за свой счет.

В 1903-1904 годах читал лекции по анатомии и физиологии на Пречистенских курсах для рабочих.

Основные труды Сеченова посвящены физиологии нервной системы. Он открыл центральное торможение (так называемое сеченовское торможение) в центральной нервной системе – способность головного мозга угнетать двигательную активность и вегетативные процессы в организме. Сеченов обнаружил спонтанные ритмические колебания электрических потенциалов в продолговатом мозге, электрические реакции продолговатого мозга на стимуляцию периферических нервов и спинного мозга, первым наблюдал суммацию возбуждения в нервных центрах. Ученый установил основные закономерности рефлекторной деятельности, доказал, что все акты сознательной и бессознательной жизни по происхождению – рефлексы, став предшественником Ивана Павлова в создании нового направления науки – физиологии высшей нервной деятельности. Сеченов считал психическую деятельность функцией головного мозга, отстаивал положение о детерминированности этой деятельности условиями существования. В работах "Рефлексы головного мозга" (1863) и "Кому и как разрабатывать психологию" (1873) впервые указал на связь физиологического и психологического.

Иван Сеченов – автор учения о газах крови . Предложил общую теорию газообмена в легких, разработал методы количественного анализа газов в крови. В 1890-х годах он сформулировал закон, характеризующий зависимость растворимости газов в растворах в зависимости от концентрации в них солей, открыл соединение гемоглобина с диоксидом углерода, объяснил дыхательную функцию крови. Ученый сконструировал приборы для проведения физиологических экспериментов, заложил основы физиологии труда, возрастной, сравнительной и эволюционной физиологии. Труды Сеченова оказали большое влияние на развитие естествознания и теории познания.

Ученый был удостоен Демидовской премии Петербургской академии наук (1863).

Иван Сеченов с 1869 года был членом-корреспондентом физико-математического отделения (по разряду биологических наук) Санкт-Петербургской академии наук, с 1904 года – почетный член академии.

Иван Сеченов умер 15 ноября (2 ноября по старому стилю) 1905 года в Москве. Был похоронен на Ваганьковском кладбище, в 1940 году его прах перенесли на Новодевичье кладбище

Имя Сеченова было присвоено 1-му Московскому медицинскому институту (1955; ныне 1-й Московский государственный медицинский университет), Институту эволюционной физиологии и биохимии Российской академии наук (1956); учреждены премия Академии наук СССР (1956) и Золотая медаль РАН (1992) его имени.

Памятники Сеченову установлены на родине ученого и перед зданием 1-го Московского государственного медицинского университета.