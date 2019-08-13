Ежегодно 13 августа в мире отмечается Международный день левшей (International Left-Handers Day). Он проводится с 1992 года , по инициативе Британского клуба левшей (Left-Handers Club).

Массовое движение левшей началось в 1980 году с митингов в США в защиту уволенного полицейского Франклина Уинборна. Как левша, он носил кобуру слева, тогда как, согласно уставу, должен был носить ее справа. Следом прошла кампания в поддержку левши Роберта Грина.

Работая на почте, Грин сортировал конверты левой рукой, а начальник потребовал, чтобы подчиненный выполнял свою работу правой. Обиженный сотрудник был вынужден обратиться в суд.

День левшей призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире; обратить внимание дизайнеров, производителей и продавцов на необходимость учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами; развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах; поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости.

Левши составляют от 3% до 10% человечества . Участники британского клуба левшей считают, что для полного взаимопонимания леворуких их родственникам и друзьям необходимо хотя бы один день в году делать все левой рукой. Для этих целей подходит именно день левшей – 13 августа. Можно обозначить "зоны левшей" (Lefty Zone), в которых все нужно делать только левой рукой: есть, пить, рисовать, чистить овощи, резать хлеб и заниматься прочими повседневными вещами. Члены клуба также предлагают поиграть в волейбол, выполняя подачу левой рукой, и устроить мастер-класс игры на гитаре с натянутыми в другом порядке струнами.

Существует много теорий и предположений о причинах леворукости, однако точный ответ до сих пор не найден. Ученые и медики склонны считать, что левши появляются на свет из-за нарушений внутриутробного развития головного мозга.

Активно идут исследования генетической природы левосторонности . Вероятность развития у ребенка леворукости составляет 2%, если родители правши, 17%, если один из родителей левша, и 46%, если оба родителя левши.

Если человек одинаково владеет правой и левой рукой, он считается амбидекстром, а если обе руки использовать сложно, то амбисинистром.

Леворукость издревле считалась отклонением от нормы. Одной из главных причин существования такого мнения является то, что от 89 до 90% населения мира является правшами. Долгое время главной причиной переучивания левшей была тревога за их социальную адаптацию в мире, где превалируют правши и где все технические средства рассчитаны на праворуких людей. Многие родители переучивали детей, так как боялись, что в дальнейшем леворукость помешает приобретению профессии. Однако теперь ученые доказали, что леворукость – это не просто преимущественное владение левой рукой, но и отражение определенной межполушарной асимметрии мозга. Переучивание ребенка может нанести большой вред его здоровью, привести к декстрастрессу – невротическому состоянию при насильственном приучении использовать правую руку.

Леворукость можно выявить с 4-5 месяцев, когда ребенок начинает полноценно использовать руки для захвата или исследования предметов, до 5-6 лет, когда предпочтение руки становится устойчивым.

Проверить, левша человек или правша можно в домашних условиях, выполнив несколько простых тестов. Во-первых, нужно переплести пальцы рук: палец ведущей руки располагается сверху. Во-вторых, нужно поаплодировать: ведущая рука также будет сверху. Нужно определить, какая нога опорная, та и будет ведущей. Самый простой способ определить ведущий глаз – это подмигивание (подмигивает неведущий глаз) и прицеливание (целятся ведущим глазом). Чем больше среди ведущих органов левосторонних, тем больше вероятность, что человек является левшой.

Левшам часто приходится сталкиваться с несправедливостью "праворукого" мира в повседневной жизни. Левши вынуждены жить наоборот. Поэтому специально для левшей некоторые фирмы разрабатывают вещи-перевертыши. Наибольшей популярность в специализированных интернет-магазинах пользуются ручки, карандаши и фломастеры для левшей треугольной формы. В ножницах для левшей лезвия перевернуты в зеркальном отображении к обычным.

Во время работы с обычной линейкой рука левши движется слева направо, при этом закрывается шкала и размазывается линия. Эти проблемы решаются с помощью линейки для леворуких, разметка шкалы в которой идет справа налево.

Точилки, переделанные под левшей, избавляют леворуких людей от неудобства вращать карандаш на себя во время затачивания: лезвие в такой точилке перевернуто в другую сторону.

В некоторых видах деятельности левши имеют определенные преимущества . Например, в игре на музыкальных инструментах и спорте – боксе, теннисе, фехтовании.

Знаменитые левши – политики и военные : Цезарь и Наполеон, Александр Македонский и Карл Великий, Черчилль, Бисмарк и Фидель Кастро. Среди американских президентов – Джеральд Форд, Билл Клинтон, Джордж Буш-старший и Барак Обама. Левшами были художники Леонардо да Винчи, Микеланджело, Огюст Роден, Пабло Пикассо, Питер Пауль Рубенс, Альбрехт Дюрер, писатели Ганс Христиан Андерсен, Франц Кафка, Фридрих Ницше, Льюис Кэрролл, музыканты Николо Паганини, Вольфганг Амадей Моцарт, Сергей Рахманинов, актер Чарли Чаплин, ученые Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон и др.