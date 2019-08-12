Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе

В ходе мониторинга в интернете полицейские узнали о конфликте между сотрудницей одного из стрелковых клубов в Анапе и его посетителями. На кадрах с камеры видеонаблюдения, появившихся в сети, видно, как мужчина агрессивно себя ведёт с сотрудницей тира, вырывает оружие, размахивает руками и бросает одно из ружий в девушку, сообщает МВД.