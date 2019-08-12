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РИА Новости

Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе

23:54, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВ тире
В тире
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В тире. Архивное фото
СОЧИ, 12 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку и ищет хулигана, напавшего на сотрудницу тира в Анапе, сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.
В ходе мониторинга в интернете полицейские узнали о конфликте между сотрудницей одного из стрелковых клубов в Анапе и его посетителями. На кадрах с камеры видеонаблюдения, появившихся в сети, видно, как мужчина агрессивно себя ведёт с сотрудницей тира, вырывает оружие, размахивает руками и бросает одно из ружий в девушку, сообщает МВД.
"В отделе внутренних дел по городу Анапе данный факт зарегистрирован. Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливают лица, подозреваемые в совершении противоправных деяний", - говорится в сообщении.
По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
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