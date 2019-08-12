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РИА Новости

МК: Иностранный пилот оценил условия труда пилотов в Аэрофлоте

23:42, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Аэрофлота
Самолет Аэрофлота
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Условия работы пилотов в Аэрофлоте сегодня соответствуют лучшим международным стандартам, считает один из иностранных пилотов, проработавший в компании около 5 лет, отрывки из его письма в авиакомпанию публикует "МК".
"За все время моей работы здесь (около пяти лет) очень многое изменилось к лучшему... Условия работы в авиакомпании, на мой взгляд, соответствуют высочайшим стандартам международного уровня, что в очередной раз подтверждает постоянное развитие авиакомпании", - приводится в статье текст письма пилота с инициалами J.F.
Иностранный пилот не согласился с претензиями некоторых российских коллег к авиакомпании. в частности, по планированию полетного времени и отпусков. По его мнению, это связано с тем, что на фоне роста объема перевозок Аэрофлота в среде пилотов возникает жесткая конкуренция.
Газета напоминает, что ранее в СМИ появилась информация о том, что семь пилотов Аэрофлота выразили категорическое несогласие с позицией одного из командиров воздушных судов, который публично выступил с критикой в адрес руководства компании.
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Претензии некоторых пилотов, по мнению их иностранного коллеги, можно объяснить только тем, что они просто не работали в других авиакомпаниях и им не с чем сравнивать. "...В отличие от некоторых европейских авиакомпаний, Аэрофлот составляет четкое, стабильное и предсказуемое расписание для своих пилотов", - приводится в статье мнение J.F.
О том, что условия работы пилотов в Аэрофлоте достойные говорит и то, что многие зарубежные пилоты стремятся попасть в штат российского авиаперевозчика, их привлекает 70 дней отпуска в году, говорится в письме. "Аэрофлот позволяет пилотам рассчитать свое свободное время еще в начале года, ведь график отпусков планируется заранее, более того, всем пилотам положены дополнительные льготы", - цитирует МК письмо иностранного пилота.
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