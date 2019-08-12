В России оценили реакцию США на визит Путина в Крым

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.

Собеседник телеканала подчеркнул, что посещение Крыма российскими властями — это внутренне дело страны.

"Нам абсолютно все равно, какое мнение относительно визитов высших должностных лиц Российской Федерации, особенно президента нашей страны, выражается — что на Украине, что в посольстве США, что в любой точке земного шара", — заявил он.

Ганжара заметил, что Вашингтон в очередной раз пытается спекулировать по вопросу Крыма и "поговорить о том, что подобные визиты носят незаконный характер".

"Но это абсолютно пустое сотрясание воздуха, поскольку Республика Крым — это часть Российской Федерации, равноправный субъект нашей страны", — заключил депутат.

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Ранее американская дипмиссия выразила солидарность с Киевом по вопросу визита Путина в Крым, назвав поездку "неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".

В прошедшую субботу Владимир Путин посетил организованное в Севастополе международное байк-шоу. В ответ на это украинское внешнеполитическое ведомство выразило протест. В России назвали реакцию Киева "работой на мусорную корзину" и свидетельством собственного бессилия.