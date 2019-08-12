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РИА Новости

Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре

22:50, 12 августа 2019
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© Фото : страница робота Skybot F-850 во ВКонтактеРобот Федор
Робот Федор
© Фото : страница робота Skybot F-850 во ВКонтакте
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.
"Посвящается нашему Федору и его предстоящему полету", - написал глава Роскосмоса в подписи к видео.
В клипе на песню Рогозина "Над Землей летит корабль" показаны реальные съемки разработки робота и его подготовки к полету на МКС, а также трехмерная графика.
Заканчивается ролик уплывающими вдаль, словно в "Звездных войнах", надписями с позывным робота Skybot F-850, его функциями и планами выхода в открытый космос в следующем полете, а также анонсом полета на МКС - 22 августа.
В аккаунте робота в ответ на видеоролик опубликована надпись: "Спасибо, товарищ Генеральный! За мной не заржавеет!"
На День космонавтики песня "Над Землей летит корабль" прозвучала со сцены Большого кремлевского дворца.
Робот Федор
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
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