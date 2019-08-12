Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей

ВОЛГОГРАД, 12 авг – РИА Новости. Бывший военнослужащий штаба Южного военного округа Роман Сомонов получил 6 лет колонии за мошенничество с организацией питания солдат, ущерб Министерству обороны составил 471 миллион рублей, сообщает в понедельник пресс-служба Главного военного следственного управления СК России.

По информации ведомства, восемь лет назад Минобороны России заключило договор на организацию питания военнослужащих на 2012-2014 года с компанией "Военторг", которая привлекла к исполнению госконтракта ООО "Коллектив-Сервис". В указанный период, сообщает СК, начальник продовольственной службы войсковой части 04436 Владимир Фирсов вместе с замначальником продовольственной службы ЮВО Денисом Зориным, а также Сомоновым, сменившим в 2013 году Зорина на его посту, вносили ложные сведения в отчетные документы о выдаче пайков, которые на самом деле так и не были поставлены в часть. По данным следствия, Фирсов от "Коллектив-Сервис" получил вознаграждение около 90 миллионов рублей, из них около половины он отдал Зорину, а 2,5 миллиона рублей – Сомонову.

Как сообщает СК, Фирсов уже осужден, в отношении Зорина уголовное дело было приостановлено в связи с болезнью, а Сомонова суд в понедельник признал виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере с использованием служебного положения.

"Приговором Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда Сомонову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, воинского звания "подполковник", - говорится в сообщении ведомства.