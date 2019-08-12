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РИА Новости

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

23:04, 12 августа 2019
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© Sputnik / StringerСудья Елена Хахалева
Судья Елена Хахалева
© Sputnik / Stringer
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда".
Новый председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов перетасовал составы судей по специализациям. Его решение мотивировано "совершенствованием организации рассмотрения дел, поступающих в апелляционном порядке".
Теперь десять составов судей будут рассматривать гражданские и уголовные дела, и один состав будет заниматься научно-консультативной работой и обобщением практики по гражданским делам. Хахалева войдет именно в одиннадцатый состав.
В 2017 году Елена Хахалева оказалась в центре скандала, когда в Сети появилось видео со свадьбы ее дочери. СМИ сообщали, что организация мероприятия могла обойтись в два миллиона долларов. На свадьбе выступали известные артисты. Сама Хахалева заявляла, что проведение торжества оплатил отец невесты, крупный предприниматель. Сам бизнесмен рассказывал, что свадьба стоила менее пяти миллионов рублей, а некоторые певцы были приглашены как его друзья.
Позже появились публикации об использовании судьей поддельного диплома, которые стали поводом для доследственной проверки. Официального подтверждения эти данные не получили. Совет судей признал сообщения "недостоверными".
Судья Елена Хахалева. Архивное фото
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