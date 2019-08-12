Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой. Об этом сообщает газета Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда"

Новый председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов перетасовал составы судей по специализациям. Его решение мотивировано "совершенствованием организации рассмотрения дел, поступающих в апелляционном порядке".

Теперь десять составов судей будут рассматривать гражданские и уголовные дела, и один состав будет заниматься научно-консультативной работой и обобщением практики по гражданским делам. Хахалева войдет именно в одиннадцатый состав.

В 2017 году Елена Хахалева оказалась в центре скандала, когда в Сети появилось видео со свадьбы ее дочери. СМИ сообщали, что организация мероприятия могла обойтись в два миллиона долларов. На свадьбе выступали известные артисты. Сама Хахалева заявляла, что проведение торжества оплатил отец невесты, крупный предприниматель. Сам бизнесмен рассказывал, что свадьба стоила менее пяти миллионов рублей, а некоторые певцы были приглашены как его друзья.