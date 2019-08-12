Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни

Как писал "МК", учащаяся Воронежского государственного университета приехала в столицу после сдачи экзаменов. В первый же день у девушки поднялась температура под 40 градусов и сильно покраснело горло. На следующий день у девушки начались рвота и диарея, и семья решила вызвать скорую помощь. Медики назначили студентке лечение. Однако вскоре у нее посинели ноги и руки, а также начались боли в мышцах, из-за чего девушка не могла даже повернуться набок. Прибывший на дом врач заявил, что больная впала в кому, и вызвал реанимацию. Однако медикам не удалось ее спасти.