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РИА Новости

Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни

22:47, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы . Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы проводит проверку по факту гибели студентки от неизвестной болезни, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее "Московский комсомолец" сообщил, что в столице двадцатилетняя студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни, которую не смогли распознать врачи.
"По факту публикации департамент здравоохранения проводит проверку. На основании медицинских документов будет проведена врачебная комиссия с привлечением главных внештатных (профильных) специалистов", - заявили в пресс-службе.
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Отмечается, что точная причина смерти станет известна в рамках судебно-медицинского исследования с привлечением всех необходимых средств лабораторной диагностики. По предварительным результатам этого исследования очевидной причины смерти не выявлено. Комиссия также оценит правильность действий бригад врачей скорой медицинской помощи и поликлиники, оказывавших помощь.
Как писал "МК", учащаяся Воронежского государственного университета приехала в столицу после сдачи экзаменов. В первый же день у девушки поднялась температура под 40 градусов и сильно покраснело горло. На следующий день у девушки начались рвота и диарея, и семья решила вызвать скорую помощь. Медики назначили студентке лечение. Однако вскоре у нее посинели ноги и руки, а также начались боли в мышцах, из-за чего девушка не могла даже повернуться набок. Прибывший на дом врач заявил, что больная впала в кому, и вызвал реанимацию. Однако медикам не удалось ее спасти.
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Воронежский государственный университетДепартамент здравоохранения г. МосквыМоскваВоронежПроисшествия
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