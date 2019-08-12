В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы

СОЧИ, 12 авг – РИА Новости. Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Отмечается, что в понедельник днем спасатели получили информацию о происшествии на смотровой площадке хребта Малый Бамбак Мостовского района Краснодарского края. Со скального участка высотой около 30 метров в обрыв упал мужчина. Он получил травмы различной степени тяжести, и была необходима эвакуация вертолетом в больницу. С базы Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) в Сочи вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с пятью спасателями и медиком на борту.

"Сотрудники ЮРПСО совместно со спасателями Псебайского АСО "Кубань-СПАС" при помощи альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему, оказали ему необходимую доврачебную помощь. Из обрыва на борт воздушного судна туриста подняли в носилках с применением бортовой лебедки. По предварительному диагнозу, 32-летний турист из Армавира в результате падения получил закрытую ЧМТ (черепно-мозговую травму), сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого предплечья и ушиб правой голени", - говорится в сообщении.