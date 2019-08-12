Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи

КАИР, 12 авг - РИА Новости. Йеменские сепаратисты, захватившие несколько дней назад город Аден, заявили о готовности помочь силам командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара взять под контроль Триполи.

Как написал в своем Twitter заместитель главы Переходного совета Южного Йемена Хани бен Брек, "в эти дни фельдмаршал Хафтар предпринимает решительные действия в отношении террористических отрядов, поддерживаемых Катаром и Турцией".

"Мы готовы помочь нашим братьям в Ливии, снабдить их нашими знаниями и опытом (в их войне) против тех же самых боевиков, прикрывающихся легитимностью. Отличается лишь место, спонсор у них всех один – Катар и Турция", - написал бен Брек.

В Адене, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны переехало правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства и сепаратистов-сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся Совету, захватили в субботу военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец Маашик. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены.