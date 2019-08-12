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РИА Новости

Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи

22:27, 12 августа 2019
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© ESAM OMRAN AL-FETORIВоеннослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
© ESAM OMRAN AL-FETORI
КАИР, 12 авг - РИА Новости. Йеменские сепаратисты, захватившие несколько дней назад город Аден, заявили о готовности помочь силам командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара взять под контроль Триполи.
Как написал в своем Twitter заместитель главы Переходного совета Южного Йемена Хани бен Брек, "в эти дни фельдмаршал Хафтар предпринимает решительные действия в отношении террористических отрядов, поддерживаемых Катаром и Турцией".
"Мы готовы помочь нашим братьям в Ливии, снабдить их нашими знаниями и опытом (в их войне) против тех же самых боевиков, прикрывающихся легитимностью. Отличается лишь место, спонсор у них всех один – Катар и Турция", - написал бен Брек.
В Адене, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны переехало правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства и сепаратистов-сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся Совету, захватили в субботу военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец Маашик. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
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