Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали 30 обстрелов в САР, боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
"Одиннадцатого августа зафиксировано 30 обстрелов", - сказал он.
Боевики обстреляли населенные пункты Сабикия, Маканис-Эд-Дувайри, Халидия, Эс-Салихия, Беньямин, Алеппо, Кафер-Хамра, Халаса, Караси провинции Алеппо, Эс-Салихия провинции Идлиб, Сараф, Чекурджак, Калаз-Тахтани, Кенсаки, Кермель, Эз-Зиара, Джанаджик, Сафсафа, Мукатталь, Кинсибба провинции Латакия, Джейед провинции Хама.
Бакин также рассказал, что продолжается работа по возвращению беженцев.
"С 30 сентября 2015 года в Сирию с территории иностранных государств вернулось 583 625 человек. В места довоенного проживания вернулись 1 303 805 внутренних переселенцев", - уточнил он.