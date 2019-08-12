Массовая драка "борцов" с посетителями магазина в Москве попала на видео

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Опубликована запись с камер видеонаблюдения, на которой группа мужчин спортивного телосложения жестоко избивает покупателей московского супермаркета. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На кадрах видно, как двое зачинщиков драки напали на посетителя неподалеку от касс. Мужчины повалили его на пол, стали избивать ногами и перебрасывать его через себя. Еще двое покупателей попытались отстранить нападавших, периодически нанося удары хулиганам. Большая часть людей, находившихся в магазине, просто проходила мимо сцепившихся на полу участников потасовки.
Через какое-то время конфликтующих удалось разнять. Однако после этого они ввязались еще в одну драку. Мужчины накинулись с кулаками на пару, пытавшуюся помешать избиению первой жертвы. Они повалили мужчину и женщину на пол, ударив их о стоящие рядом автоматы и холодильник с мороженным.
Чем закончилась драка, неизвестно.