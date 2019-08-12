Массовая драка "борцов" с посетителями магазина в Москве попала на видео

На кадрах видно, как двое зачинщиков драки напали на посетителя неподалеку от касс. Мужчины повалили его на пол, стали избивать ногами и перебрасывать его через себя. Еще двое покупателей попытались отстранить нападавших, периодически нанося удары хулиганам. Большая часть людей, находившихся в магазине, просто проходила мимо сцепившихся на полу участников потасовки.

Через какое-то время конфликтующих удалось разнять. Однако после этого они ввязались еще в одну драку. Мужчины накинулись с кулаками на пару, пытавшуюся помешать избиению первой жертвы. Они повалили мужчину и женщину на пол, ударив их о стоящие рядом автоматы и холодильник с мороженным.