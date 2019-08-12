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РИА Новости

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду Днепра

21:47, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на море из иллюминатора каюты парусника "Херсонес" в Ялте
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на море из иллюминатора каюты парусника "Херсонес" в Ялте. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
"Днепровская вода течет с территории России. Поэтому киевские власти, перекрыв поставку воды в Крым, грубо нарушают не только международное гуманитарное право – право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек, тем более что речь не идет о безвозмездном обеспечении Крыма водой", - сказал РИА Новости постпред.
Мурадов добавил, что украинские власти закрыли возможность протока по части территории России через Северно-Крымский канал. По его словам, тем самым Киев продолжает нарушать принципы международного и гуманитарного права.
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"Украинская сторона не может не принимать во внимание, что Россия продолжает поставлять жизненно важные для нее ресурсы, прежде всего, энергетические. На мой взгляд, это вопрос серьезного разговора с Киевом", - подчеркнул вице-премьер.
Днепр — четвертая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала. Берет свой исток из Смоленской области. Протекает также по территории Белоруссии и Украины, где впадает в Черное море.
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
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Георгий МурадовЕвропаРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
"международное право пользования стоками международных рек"? Но Северо-Крымский канал это искусственное строение, как труба по которой идут природные ресурсы - вода, газ или нефть. Россия захотела и перекрыла трубу с нефтью в Украину и никто в суд на Россию не подает.
12 августа, 22:05
Макс Патриот
33010121
Странно, уже года четыре идут победные реляции, что с водой в Крыму всё отлично и ни капли от Украины им не нужно. Но оказывается,что-то уже 4 года идет не так :)
12 августа, 22:19
RHRust HecmepoB
2040009
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