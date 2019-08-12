Власти Крыма предъявили Украине требование на воду Днепра

Вид на море из иллюминатора каюты парусника "Херсонес" в Ялте. Архивное фото

Вид на море из иллюминатора каюты парусника "Херсонес" в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.

"Днепровская вода течет с территории России. Поэтому киевские власти, перекрыв поставку воды в Крым, грубо нарушают не только международное гуманитарное право – право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек, тем более что речь не идет о безвозмездном обеспечении Крыма водой", - сказал РИА Новости постпред.

Мурадов добавил, что украинские власти закрыли возможность протока по части территории России через Северно-Крымский канал. По его словам, тем самым Киев продолжает нарушать принципы международного и гуманитарного права.

"Украинская сторона не может не принимать во внимание, что Россия продолжает поставлять жизненно важные для нее ресурсы, прежде всего, энергетические. На мой взгляд, это вопрос серьезного разговора с Киевом", - подчеркнул вице-премьер.

Днепр — четвертая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала. Берет свой исток из Смоленской области. Протекает также по территории Белоруссии и Украины, где впадает в Черное море.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.