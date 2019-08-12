Александр Моор: Армейские игры "АрМИ-2019" повышают престиж военной службы

ТЮМЕНЬ, 12 авг – РИА Новости. Проведение V Международных Армейских игр позволяет повысить престиж военной службы, поэтому для Тюменской области принимать "АрМИ-2019"– это большая честь и ответственность, заявил журналистам губернатор региона Александр Моор.

Центральный военный округ (ЦВО) ранее сообщал, что команда РФ победила в финале международного этапа конкурса Армейских международных игр – 2019 "Инженерная формула", который прошел под Тюменью в субботу.

"Мы гордимся тем, что наш регион принимает такие престижные и зрелищные состязания. Для нас это большая честь и ответственность. Организаторы постарались сделать все, чтобы участники максимально проявили свое мастерство и выучку. Проведение Армейских игр позволяет не только показать профессионализм участников, но и повысить престиж военной службы", – подчеркнул Моор.

По его словам, возможно, для кого-то из мальчишек на трибунах Армейские игры стали определяющим событием в выборе профессии.

"Приятно и то, что представители Тюменского высшего военно-инженерного училища имени маршала Прошлякова не первый раз участвуют в Армейских играх. В этом году команда вуза заняла второе место во всероссийском этапе конкурса "Безопасный маршрут". Ребятам совсем немного не хватило, чтобы представлять нашу страну на финале международных игр, но уверен, что они горячо поддерживали своих российских и иностранных коллег", – подчеркнул Моор.

Он напомнил, что финальные соревнования конкурса подразделений инженерных войск "Безопасный маршрут" в рамках V Армейских международных игр состоялись на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.