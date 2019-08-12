Появились подробности взрыва газа в жилом доме в Москве

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Причиной хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы стало нарушение правил использования газового оборудования, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Происшествие случилось на втором этаже дома по адресу Нагорная улица, дом 18, корпус 3. Взрыв разрушил стену между кухней и комнатой.

В пресс-службе МЧС уточнили, что под завалами пострадавших нет. В префектуре ЮЗАО также заявили, что при хлопке газа никто не получил ранений.

Подъезд самостоятельно покинули 12 человек.