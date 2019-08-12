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РИА Новости

Появились подробности взрыва газа в жилом доме в Москве

21:40, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Причиной хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы стало нарушение правил использования газового оборудования, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Происшествие случилось на втором этаже дома по адресу Нагорная улица, дом 18, корпус 3. Взрыв разрушил стену между кухней и комнатой.
Последствия взрыва газа в жилом доме в Москве
Вчера, 19:23РИА Новости
Последствия взрыва газа в жилом доме в Москве сняли на видео
В пресс-службе МЧС уточнили, что под завалами пострадавших нет. В префектуре ЮЗАО также заявили, что при хлопке газа никто не получил ранений.
Подъезд самостоятельно покинули 12 человек.
В МЧС добавили, что пожара не было, газоснабжение дома не нарушено, утечек нет.
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МЧС РФМоскваПроисшествия
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