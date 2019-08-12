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РИА Новости

Итальянский астронавт станет первым в истории космическим диджеем

21:11, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИтальянский астронавт Лука Пармитано
Итальянский астронавт Лука Пармитано
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Итальянский астронавт Лука Пармитано во вторник выступит перед любителями электронной музыки с орбиты, став первым диджеем в космосе, сообщает сайт Европейского космического агентства (ЕКА).
"Во вторник Лука выступит перед любителями музыки на Ибице в рамках космической тематической серии BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition. Здесь он дебютирует в качестве первого космического диджея, поделившись своим опытом пребывания на орбите и ценностью музыки как способа связи разных культур непосредственно из модуля Columbus Международной космической станции", - говорится в сообщении.
World Club Dome - фестиваль электронной музыки. Европейское космическое агентство сотрудничает с организаторами фестиваля с 2018 года.
Пармитано отправился на МКС на космическом корабле "Союз МС-13" 20 июля вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и американским астронавтом Эндрю Морганом. Это его второй космический полет.
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Европейское космическое агентствоЛука ПармитаноКосмос - РИА НаукаИталия
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