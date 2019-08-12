Итальянский астронавт станет первым в истории космическим диджеем

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Итальянский астронавт Лука Пармитано во вторник выступит перед любителями электронной музыки с орбиты, став первым диджеем в космосе, сообщает сайт Европейского космического агентства (ЕКА).

"Во вторник Лука выступит перед любителями музыки на Ибице в рамках космической тематической серии BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition. Здесь он дебютирует в качестве первого космического диджея, поделившись своим опытом пребывания на орбите и ценностью музыки как способа связи разных культур непосредственно из модуля Columbus Международной космической станции", - говорится в сообщении.

World Club Dome - фестиваль электронной музыки. Европейское космическое агентство сотрудничает с организаторами фестиваля с 2018 года.