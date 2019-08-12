В Багдаде взорвался склад с боеприпасами

"Семь пострадавших прибыли в больницу "аль-Ярмук", еще шесть человек были доставлены в больницу "аль-Махмудия", - говорится в заявлении.

Ранее телеканал Al-Sumaria со ссылкой на оперативное командование иракской столицы сообщил, что несколько взрывов прогремели в лагере народного ополчения на юге Багдада. Телеканал Sky News Arabia сообщил, что взрыв прогремел на складе с боеприпасами.

"Зеленая зона" - территория размером 10 квадратных километров на берегу реки Тигр - была закрыта для иракского населения из соображений безопасности после вторжения войск коалиции во главе с США и Великобританией в 2003 году, в мае этого года власти объявили об открытии "зеленой зоны" после 4 июня. В "зеленой зоне" располагаются правительственные здания и иностранные посольства, в том числе и посольство США. Несмотря на усиленную охрану, эта территория не раз становилась целью террористов.