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РИА Новости

В Багдаде взорвался склад с боеприпасами

21:04, 12 августа 2019
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© AFP 2019 / Mehdi FedouachКареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
© AFP 2019 / Mehdi Fedouach
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Тринадцать человек пострадали в результате падения снарядов в столице Ирака Багдаде после взрывов на складе с боеприпасами, сообщает местный телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения страны Сейфа аль-Бадра.
Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственного корреспондента сообщил, что снаряды упали в особо охраняемой "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипмиссии, а также на близлежащих от нее территориях. Источник в силах безопасности Ирака сообщил РИА Новости, что снаряды также летели в сторону жилых районов.
"Семь пострадавших прибыли в больницу "аль-Ярмук", еще шесть человек были доставлены в больницу "аль-Махмудия", - говорится в заявлении.
По словам аль-Бадра, все пострадавшие получили легкие ранения и некоторые из них уже покинули больницу.
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Ранее телеканал Al-Sumaria со ссылкой на оперативное командование иракской столицы сообщил, что несколько взрывов прогремели в лагере народного ополчения на юге Багдада. Телеканал Sky News Arabia сообщил, что взрыв прогремел на складе с боеприпасами.
"Зеленая зона" - территория размером 10 квадратных километров на берегу реки Тигр - была закрыта для иракского населения из соображений безопасности после вторжения войск коалиции во главе с США и Великобританией в 2003 году, в мае этого года власти объявили об открытии "зеленой зоны" после 4 июня. В "зеленой зоне" располагаются правительственные здания и иностранные посольства, в том числе и посольство США. Несмотря на усиленную охрану, эта территория не раз становилась целью террористов.
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