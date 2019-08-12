Новый саратовский аэропорт "Гагарин" получил сертификат авиабезопасности

САРАТОВ, 12 авг - РИА Новости. Росавиация выдала сертификат авиационной безопасности новому саратовскому аэропорту "Гагарин", сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии 20 августа аэропорта "Гагарин" у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова и закрытии с 21 августа старого аэропорта "Саратов Центральный". Все рейсы из старого в новый аэропорт запланировано перевести с 7.00 мск 20 августа. Первый технический рейс из нового аэропорта намечен на 18 августа.

"Новый саратовский аэропорт "Гагарин" (входит в холдинг "Аэропорты регионов") получил сертификат авиационной безопасности. Документ, выданный управлением транспортной безопасности Росавиации, подтверждает соответствие мер авиационной безопасности в новом аэропорту Саратова требованиям федеральных авиационных правил", - говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что получение этого сертификата подтверждает соответствие всех технологических процедур, оборудования и технических средств охраны новой авиагавани требованиям законодательства в области авиабезопасности.