Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Посольство США на Украине прокомментировало визит президента России Владимира Путина в Крым.
Американская дипмиссия поддержала позицию Киева, назвав поездку главы государства на полуостров "неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".
"Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России", — говорится в записи на странице посольства в твиттере.
В прошедшие выходные Владимир Путин посетил организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Крыму. На мероприятие он приехал на мотоцикле "Урал" в компании главы республики Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
9 августа, 15:55РИА НовостиВ Сети высмеяли появление украинского флага в Крыму
После этого МИД Украины выразил протест в связи с визитом главы государства на полуостров.
Киев не раз выказывал недовольство из-за посещения Крыма российскими официальными лицами. При этом в Москве замечали, что никто не может указывать российским властям, когда и как посещать регионы страны.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".