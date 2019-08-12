Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым

Владимир Путин поздравляет клуб байкеров "Ночные волки" с 10-летием проведения байк-шоу в Крыму во время участия в международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе. 10 августа 2019

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Посольство США на Украине Посольство США на Украине прокомментировало визит президента России Владимира Путина в Крым.

Американская дипмиссия поддержала позицию Киева, назвав поездку главы государства на полуостров "неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России", — говорится в записи на странице посольства в твиттере.

В прошедшие выходные Владимир Путин посетил организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Крыму. На мероприятие он приехал на мотоцикле "Урал" в компании главы республики Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

После этого МИД Украины выразил протест в связи с визитом главы государства на полуостров.

Киев не раз выказывал недовольство из-за посещения Крыма российскими официальными лицами. При этом в Москве замечали, что никто не может указывать российским властям, когда и как посещать регионы страны.