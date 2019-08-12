Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T20:17Z
https://ria.ru/20190812/1557428499.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155742/84/1557428472_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4b629327fbfe6f64c2e13c28bb90110e.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье отремонтировано более 130 км линий электропередачи

20:17, 12 августа 2019
34
© РИА Новости / Александр КряжевЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В Подмосковье с начала года капитально отремонтировали 131,7 километра кабельных и воздушных линий электропередачи. Это составляет 54,97% объема ремонтной программы на весь год, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Мособлэнерго".
Также в этом году заменили более 200 километров проводов на воздушных линиях электропередачи. Ранее на них использовался неизолированный провод, который заменили на современный вариант – СИП. Он способствует сокращению потерь при передаче энергии и повышает надежность работы электросети. Всего в 2019 году планируется заменить порядка 437 километров провода.
Дом правительства Московской области
Вчера, 17:32Новости Подмосковья
Имущество, неэффективно используемое государством, предложат жителям МО
Помимо этого в Подмосковье ведутся работы по очистке трасс, где проходят воздушные линии электропередачи, от деревьев и кустарников. Выполнено уже 91,72% плана года – расчищено 183,4 гектара трасс. Также за семь месяцев были отремонтированы здания 180 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, сообщили в пресс-службе.
Работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками, ремонт планируют завершить к середине осени.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМособлэнерго (Акционерное общество "Мособлэнерго")Московская область
Рекомендуем
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
По Крымскому мосту с января проехало 2,5 миллиона машин, заявил Аксенов
РИА
Новости
Федеральная трасса
На четырех федеральных трассах изменили скоростной режим
Светофоры с тактильными полосами безопасности, расположенными на земле и дублирующими цвета светофора
В Подмосковье рассказали, как работают тактильные светофоры
В ЯНАО общественники проинспектировали участок трассы Надым - Старый Надым
Лента
новостей
Дом правительства Московской области
Имущество, неэффективно используемое государством, предложат жителям МО
Фермер веет рис на окраине города Агартала в Индии
Индия хочет поставлять в Россию продукцию быстрого приготовления из риса
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
В Багдаде взорвался склад с боеприпасами
Военнослужащие армии Украины
Киев готовится к силовому способу решения конфликта, заявили в ДНР
Добывающие платформы в Каспийском море
Иран выступил против строительства газопровода в Каспийском море
Потасовка в московском супермаркете попала на видео
Потасовка в московском супермаркете попала на видео
Премьер-министр Борис Джонсон
В Лондоне Джонсон и Болтон обсудят ситуацию вокруг Ирана
На границе Индии и Китая
Китай обвинил Индию в нарушении соглашений по границе
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму
Индия надеется на улучшение отношений с Пакистаном
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду Днепра
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе
Главы МИД Ирана и Катара обсудили ситуацию в Персидском заливе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В России оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
22:00Генетики выяснили, как появились первые европейские свиньи
Лента новостейМолния