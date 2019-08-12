В Подмосковье отремонтировано более 130 км линий электропередачи

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В Подмосковье с начала года капитально отремонтировали 131,7 километра кабельных и воздушных линий электропередачи. Это составляет 54,97% объема ремонтной программы на весь год, сообщил телеканал В Подмосковье с начала года капитально отремонтировали 131,7 километра кабельных и воздушных линий электропередачи. Это составляет 54,97% объема ремонтной программы на весь год, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Мособлэнерго".

Также в этом году заменили более 200 километров проводов на воздушных линиях электропередачи. Ранее на них использовался неизолированный провод, который заменили на современный вариант – СИП. Он способствует сокращению потерь при передаче энергии и повышает надежность работы электросети. Всего в 2019 году планируется заменить порядка 437 километров провода.

Помимо этого в Подмосковье ведутся работы по очистке трасс, где проходят воздушные линии электропередачи, от деревьев и кустарников. Выполнено уже 91,72% плана года – расчищено 183,4 гектара трасс. Также за семь месяцев были отремонтированы здания 180 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, сообщили в пресс-службе.