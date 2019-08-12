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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мединский назвал срок окончания реставрации в Соловецком монастыре

20:03, 12 августа 2019
879
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкКолокольня (слева), комплекс Никольской церкви (в центре) и Спасо-Преображенский собор (справа) на подворье Соловецкого монастыря
Колокольня (слева), комплекс Никольской церкви (в центре) и Спасо-Преображенский собор (справа) на подворье Соловецкого монастыря
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что основные работы по реставрации Соловецкого монастыря планируется завершить к 2035 году.
"Продолжается масштабная реставрация объектов культурного наследия Ансамбля Соловецкого монастыря. Часть зданий восстановлена в 2019. Наиболее значимый - Настоятельский корпус - будет сдан в 2020. Завершение основного комплекса работ на Соловецком архипелаге запланировано к 2035", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420–1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Своего расцвета он достиг в XVI веке при игумене Филиппе (Колычеве), будущем митрополите Московском. В 1920-30-е годы здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) для политических и уголовных заключенных.
В 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Восстановительные работы на Соловках, где также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, осуществляются при поддержке государства.
Соловецкие лабиринты. Тайны самого большого архипелага в Белом море
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Соловки — это историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Тут свыше 250 памятников, в том числе самое крупное на европейском севере России языческое святилище, комплекс культовых и погребальных сооружений. Также признана уникальной озерно-канальная система островов.

В 1992 году памятники Соловецкого музея-заповедника включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Соловецкий монастырь
1 из 10

Соловки — это историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Тут свыше 250 памятников, в том числе самое крупное на европейском севере России языческое святилище, комплекс культовых и погребальных сооружений. Также признана уникальной озерно-канальная система островов.

В 1992 году памятники Соловецкого музея-заповедника включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Монастырь, построенный в первой половине XVI века, стал не только духовным, но и крупнейшим культурным центром России.

При советской власти, в 1920 году, обитель ликвидировали, организовав здесь совхоз "Соловки", а также исправительно-трудовой лагерь, позже реорганизованный в тюрьму.

В 1967-м на территории Соловецкого монастыря был создан Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. В 1990 году монашеская жизнь тут возобновилась.

Стены Соловецкого Кремля
2 из 10

Монастырь, построенный в первой половине XVI века, стал не только духовным, но и крупнейшим культурным центром России.

При советской власти, в 1920 году, обитель ликвидировали, организовав здесь совхоз "Соловки", а также исправительно-трудовой лагерь, позже реорганизованный в тюрьму.

В 1967-м на территории Соловецкого монастыря был создан Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. В 1990 году монашеская жизнь тут возобновилась.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Стены Соловецкого кремля сложены из гранитных валунов длиной до пяти метров. Этот строительный материал не только очень прочен, но и придает памятнику неповторимый внешний вид.

Люди осматривают пушки на территории Соловецкого кремля
3 из 10

Стены Соловецкого кремля сложены из гранитных валунов длиной до пяти метров. Этот строительный материал не только очень прочен, но и придает памятнику неповторимый внешний вид.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Церковь Святого апостола Андрея Первозванного построили по указанию Петра I на Заяцком острове.

Церковь святого апостола Андрея Первозванного, построенная по указанию Петра I, на Заяцком острове
4 из 10

Церковь Святого апостола Андрея Первозванного построили по указанию Петра I на Заяцком острове.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Церковь Вознесения Господня на Секирной горе — каменный трехъярусный одноглавый храм-маяк Соловецкого архипелага. Это главный храм Свято-Вознесенского скита Соловецкого монастыря.

Маяк на куполе храма — самый высокий на Белом море, высота — около ста метров.

Храм-маяк Свято-Вознесенский скита Соловецкого монастыря на Секирной горе
5 из 10

Церковь Вознесения Господня на Секирной горе — каменный трехъярусный одноглавый храм-маяк Соловецкого архипелага. Это главный храм Свято-Вознесенского скита Соловецкого монастыря.

Маяк на куполе храма — самый высокий на Белом море, высота — около ста метров.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Из-за влажного климата на Соловках часто бывает туман.

Благодаря близости Белого моря острова находятся в сравнительно благоприятных температурных условиях: на архипелаге мягкая зима и прохладное лето.

В июле-августе здесь тепло, но не жарко, а температура воды в море может достигать 18-20°C.

Туман на Соловецких островах
6 из 10

Из-за влажного климата на Соловках часто бывает туман.

Благодаря близости Белого моря острова находятся в сравнительно благоприятных температурных условиях: на архипелаге мягкая зима и прохладное лето.

В июле-августе здесь тепло, но не жарко, а температура воды в море может достигать 18-20°C.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Июль и август — лучшее время для поездки. С материка на архипелаг можно добраться на пароме, теплоходах или круизных судах, а также из Архангельска — на вертолете.

Летом этого года для туристов подготовлено более двадцати экскурсионных маршрутов.

Туристы плывут на лодке вдоль рукотворных каналов между озерами на Соловецких островах
7 из 10

Июль и август — лучшее время для поездки. С материка на архипелаг можно добраться на пароме, теплоходах или круизных судах, а также из Архангельска — на вертолете.

Летом этого года для туристов подготовлено более двадцати экскурсионных маршрутов.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

По озерам, соединенным рукотворными каналами, путешествуют на лодках.

Туристы плывут на лодке вдоль рукотворных каналов между озерами на Соловецких островах
8 из 10

По озерам, соединенным рукотворными каналами, путешествуют на лодках.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

На море и в лесу множество животных: не только лисы, белки, зайцы, но и северные олени. А в воде — нерпы, белухи, морские зайцы и гренландские тюлени.

Лиса на крыше Соловецкого монастыря
9 из 10

На море и в лесу множество животных: не только лисы, белки, зайцы, но и северные олени. А в воде — нерпы, белухи, морские зайцы и гренландские тюлени.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Этих тюленей называют морскими зайцами потому, что они пугливы и прыгают по берегу, сильно отталкиваясь задними ластами.

Морской заяц (лахтак) на камнях острова Топ на Соловецких островах
10 из 10

Этих тюленей называют морскими зайцами потому, что они пугливы и прыгают по берегу, сильно отталкиваясь задними ластами.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Соловки — это историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Тут свыше 250 памятников, в том числе самое крупное на европейском севере России языческое святилище, комплекс культовых и погребальных сооружений. Также признана уникальной озерно-канальная система островов.

В 1992 году памятники Соловецкого музея-заповедника включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
2 из 10

Монастырь, построенный в первой половине XVI века, стал не только духовным, но и крупнейшим культурным центром России.

При советской власти, в 1920 году, обитель ликвидировали, организовав здесь совхоз "Соловки", а также исправительно-трудовой лагерь, позже реорганизованный в тюрьму.

В 1967-м на территории Соловецкого монастыря был создан Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. В 1990 году монашеская жизнь тут возобновилась.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Стены Соловецкого кремля сложены из гранитных валунов длиной до пяти метров. Этот строительный материал не только очень прочен, но и придает памятнику неповторимый внешний вид.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Церковь Святого апостола Андрея Первозванного построили по указанию Петра I на Заяцком острове.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Церковь Вознесения Господня на Секирной горе — каменный трехъярусный одноглавый храм-маяк Соловецкого архипелага. Это главный храм Свято-Вознесенского скита Соловецкого монастыря.

Маяк на куполе храма — самый высокий на Белом море, высота — около ста метров.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
6 из 10

Из-за влажного климата на Соловках часто бывает туман.

Благодаря близости Белого моря острова находятся в сравнительно благоприятных температурных условиях: на архипелаге мягкая зима и прохладное лето.

В июле-августе здесь тепло, но не жарко, а температура воды в море может достигать 18-20°C.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Июль и август — лучшее время для поездки. С материка на архипелаг можно добраться на пароме, теплоходах или круизных судах, а также из Архангельска — на вертолете.

Летом этого года для туристов подготовлено более двадцати экскурсионных маршрутов.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
8 из 10

По озерам, соединенным рукотворными каналами, путешествуют на лодках.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
9 из 10

На море и в лесу множество животных: не только лисы, белки, зайцы, но и северные олени. А в воде — нерпы, белухи, морские зайцы и гренландские тюлени.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Этих тюленей называют морскими зайцами потому, что они пугливы и прыгают по берегу, сильно отталкиваясь задними ластами.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
1320010
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВладимир МединскийРоссия
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