Мединский назвал срок окончания реставрации в Соловецком монастыре

Соловки — это историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Тут свыше 250 памятников, в том числе самое крупное на европейском севере России языческое святилище, комплекс культовых и погребальных сооружений. Также признана уникальной озерно-канальная система островов.

В 1992 году памятники Соловецкого музея-заповедника включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.