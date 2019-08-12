Мединский назвал срок окончания реставрации в Соловецком монастыре

Соловки — это историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Тут свыше 250 памятников, в том числе самое крупное на европейском севере России языческое святилище, комплекс культовых и погребальных сооружений. Также признана уникальной озерно-канальная система островов.
В 1992 году памятники Соловецкого музея-заповедника включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Соловки — это историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Тут свыше 250 памятников, в том числе самое крупное на европейском севере России языческое святилище, комплекс культовых и погребальных сооружений. Также признана уникальной озерно-канальная система островов.
В 1992 году памятники Соловецкого музея-заповедника включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Монастырь, построенный в первой половине XVI века, стал не только духовным, но и крупнейшим культурным центром России.
При советской власти, в 1920 году, обитель ликвидировали, организовав здесь совхоз "Соловки", а также исправительно-трудовой лагерь, позже реорганизованный в тюрьму.
В 1967-м на территории Соловецкого монастыря был создан Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. В 1990 году монашеская жизнь тут возобновилась.
Монастырь, построенный в первой половине XVI века, стал не только духовным, но и крупнейшим культурным центром России.
При советской власти, в 1920 году, обитель ликвидировали, организовав здесь совхоз "Соловки", а также исправительно-трудовой лагерь, позже реорганизованный в тюрьму.
В 1967-м на территории Соловецкого монастыря был создан Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. В 1990 году монашеская жизнь тут возобновилась.
Стены Соловецкого кремля сложены из гранитных валунов длиной до пяти метров. Этот строительный материал не только очень прочен, но и придает памятнику неповторимый внешний вид.
Стены Соловецкого кремля сложены из гранитных валунов длиной до пяти метров. Этот строительный материал не только очень прочен, но и придает памятнику неповторимый внешний вид.
Церковь Святого апостола Андрея Первозванного построили по указанию Петра I на Заяцком острове.
Церковь Святого апостола Андрея Первозванного построили по указанию Петра I на Заяцком острове.
Церковь Вознесения Господня на Секирной горе — каменный трехъярусный одноглавый храм-маяк Соловецкого архипелага. Это главный храм Свято-Вознесенского скита Соловецкого монастыря.
Маяк на куполе храма — самый высокий на Белом море, высота — около ста метров.
Церковь Вознесения Господня на Секирной горе — каменный трехъярусный одноглавый храм-маяк Соловецкого архипелага. Это главный храм Свято-Вознесенского скита Соловецкого монастыря.
Маяк на куполе храма — самый высокий на Белом море, высота — около ста метров.
Из-за влажного климата на Соловках часто бывает туман.
Благодаря близости Белого моря острова находятся в сравнительно благоприятных температурных условиях: на архипелаге мягкая зима и прохладное лето.
В июле-августе здесь тепло, но не жарко, а температура воды в море может достигать 18-20°C.
Из-за влажного климата на Соловках часто бывает туман.
Благодаря близости Белого моря острова находятся в сравнительно благоприятных температурных условиях: на архипелаге мягкая зима и прохладное лето.
В июле-августе здесь тепло, но не жарко, а температура воды в море может достигать 18-20°C.
Июль и август — лучшее время для поездки. С материка на архипелаг можно добраться на пароме, теплоходах или круизных судах, а также из Архангельска — на вертолете.
Летом этого года для туристов подготовлено более двадцати экскурсионных маршрутов.
Июль и август — лучшее время для поездки. С материка на архипелаг можно добраться на пароме, теплоходах или круизных судах, а также из Архангельска — на вертолете.
Летом этого года для туристов подготовлено более двадцати экскурсионных маршрутов.
По озерам, соединенным рукотворными каналами, путешествуют на лодках.
По озерам, соединенным рукотворными каналами, путешествуют на лодках.
На море и в лесу множество животных: не только лисы, белки, зайцы, но и северные олени. А в воде — нерпы, белухи, морские зайцы и гренландские тюлени.
На море и в лесу множество животных: не только лисы, белки, зайцы, но и северные олени. А в воде — нерпы, белухи, морские зайцы и гренландские тюлени.
Этих тюленей называют морскими зайцами потому, что они пугливы и прыгают по берегу, сильно отталкиваясь задними ластами.
Этих тюленей называют морскими зайцами потому, что они пугливы и прыгают по берегу, сильно отталкиваясь задними ластами.
Соловки — это историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Тут свыше 250 памятников, в том числе самое крупное на европейском севере России языческое святилище, комплекс культовых и погребальных сооружений. Также признана уникальной озерно-канальная система островов.
В 1992 году памятники Соловецкого музея-заповедника включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Монастырь, построенный в первой половине XVI века, стал не только духовным, но и крупнейшим культурным центром России.
При советской власти, в 1920 году, обитель ликвидировали, организовав здесь совхоз "Соловки", а также исправительно-трудовой лагерь, позже реорганизованный в тюрьму.
В 1967-м на территории Соловецкого монастыря был создан Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. В 1990 году монашеская жизнь тут возобновилась.
Стены Соловецкого кремля сложены из гранитных валунов длиной до пяти метров. Этот строительный материал не только очень прочен, но и придает памятнику неповторимый внешний вид.
Церковь Святого апостола Андрея Первозванного построили по указанию Петра I на Заяцком острове.
Церковь Вознесения Господня на Секирной горе — каменный трехъярусный одноглавый храм-маяк Соловецкого архипелага. Это главный храм Свято-Вознесенского скита Соловецкого монастыря.
Маяк на куполе храма — самый высокий на Белом море, высота — около ста метров.
Из-за влажного климата на Соловках часто бывает туман.
Благодаря близости Белого моря острова находятся в сравнительно благоприятных температурных условиях: на архипелаге мягкая зима и прохладное лето.
В июле-августе здесь тепло, но не жарко, а температура воды в море может достигать 18-20°C.
Июль и август — лучшее время для поездки. С материка на архипелаг можно добраться на пароме, теплоходах или круизных судах, а также из Архангельска — на вертолете.
Летом этого года для туристов подготовлено более двадцати экскурсионных маршрутов.
По озерам, соединенным рукотворными каналами, путешествуют на лодках.
На море и в лесу множество животных: не только лисы, белки, зайцы, но и северные олени. А в воде — нерпы, белухи, морские зайцы и гренландские тюлени.
Этих тюленей называют морскими зайцами потому, что они пугливы и прыгают по берегу, сильно отталкиваясь задними ластами.