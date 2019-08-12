Морское сообщение между Сочи и Туапсе открылось для туристов

СОЧИ, 12 авг – РИА Новости. Морское сообщение с экскурсиями для туристов открылось между Сочи и Туапсе, оно будет действовать до конца сентября, сообщает администрация курорта.
Теплоход, на котором осуществляются перевозки, вмещает 240 человек. Судно до этого курсировало вдоль побережья Анапы.
"Двухпалубный теплоход будет курсировать два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. По средам и воскресеньям теплоход ходит по маршруту Лазаревское – Сочи. Поездки сопровождаются рассказом гида о достопримечательностях и знаковых местах побережья", - говорится в сообщении.
По информации властей, в следующем году теплоход начнет навигацию одновременно со стартом летнего курортного сезона – 1 июня. Уточняется, что такой тип морских перевозок стал доступен благодаря туристическому проекту "Золотое кольцо Боспорского царства". На сегодняшний день в рамках этого проекта в Краснодарском крае организовано еще три морских маршрута.