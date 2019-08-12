Во французском городе часть улицы ушла под землю

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Провал диаметром десять и глубиной пять метров внезапно образовался в центре французского Амьена, сообщает местное издание Courrier Picard.
Возникший в понедельник утром провал расположен перед верандой ресторан La Bonne humeur в непосредственной близости от мэрии. Аварийный участок городского рельефа огорожен периметром безопасности.
Из близлежащего дома эвакуированы трое жильцов, они временно нашли приют в здании городской администрации.
По предварительным данным, речь идет не об утечке воды, размывшей грунт под асфальтовым покрытием, а об обрушении естественной полости. Отмечается, что в центре города насчитывается до 200 пещер, некогда бывших инфраструктурой средневековой крепости на месте Амьена.
В районе инцидента отключены сети водо-, газо- и электроснабжения, сообщает издание.