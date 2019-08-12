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РИА Новости

Во французском городе часть улицы ушла под землю

19:56, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Провал диаметром десять и глубиной пять метров внезапно образовался в центре французского Амьена, сообщает местное издание Courrier Picard.
Возникший в понедельник утром провал расположен перед верандой ресторан La Bonne humeur в непосредственной близости от мэрии. Аварийный участок городского рельефа огорожен периметром безопасности.
Из близлежащего дома эвакуированы трое жильцов, они временно нашли приют в здании городской администрации.
По предварительным данным, речь идет не об утечке воды, размывшей грунт под асфальтовым покрытием, а об обрушении естественной полости. Отмечается, что в центре города насчитывается до 200 пещер, некогда бывших инфраструктурой средневековой крепости на месте Амьена.
В районе инцидента отключены сети водо-, газо- и электроснабжения, сообщает издание.
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