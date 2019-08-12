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РИА Новости

В Хорватии у 81-летнего пенсионера нашли гранатомет и арсенал оружия

19:52, 12 августа 2019
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CC BY 3.0 / Silencertalk / 00 AAC BLACKOUT 125 grain plastic tip, 300 AAC BLACKOUT 125 grain match, 300 AAC BLACKOUT 220 grain subsonic, 5.56mm NATO, 7.62x39mmПатроны
Патроны
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Патроны . Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции Хорватии нашли у 81-летнего жителя города Бьеловар в центральной части страны целый арсенал с ручным гранатометом и многочисленным стрелковым оружием, сообщило министерство внутренних дел.
Отмечается, что на склад оружия пенсионера указала 40-летняя соседка, которая пожаловалась в полицию на его угрожающее поведение и попытку проникнуть в ее дом. Женщина рассказала полицейским, что в течение года сосед настойчиво звонил ее по телефону, а 7 августа попытался вскрыть двери ее дома. Окружной суд в Бьеловаре постановил провести обыск дома у пожилого человека.
"В ходе обыска сотрудники в доме и хозпостройках обнаружили ручной гранатомет М-80, 15 ручных гранат, три снаряда калибра 20 миллиметров, две автоматические винтовки, две полуавтоматические, одну винтовку, пять автоматов, гладкоствольное помповое ружье, малокалиберное ружье, 10 пистолетов и револьверов и 8,9 тысяч патронов различного калибра", - говорится в сообщении хорватского МВД.
Отмечается, что ни на одну единицу оружия задержанный не имеет разрешения. Теперь 81-летнему хорвату грозит тюремный срок до 5 лет за незаконное хранения оружия в крупном размере.
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