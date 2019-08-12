Минтруд разрешит работодателям просить справку о диспансеризации

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Работодатель сможет обязать работника подтверждать использование освобождения от работы справкой из поликлиники, такая норма включена в проект о предоставлении гарантий при прохождении диспансеризации работникам в возрасте от 40 лет, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Пятнадцатого июля в Минтруде сообщали, что министерство подготовило законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, которые предусматривают, что работник в возрасте 40 лет и старше может раз в год быть освобожден от работы на один рабочий день (с сохранением среднего заработка) для прохождения диспансеризации.

В ведомстве также обращали внимание, что использование формулировки "дополнительный выходной" применительно к этому дню является неприемлемым, поскольку это рабочий день, в который человек освобождается от работы для прохождения диспансеризации.