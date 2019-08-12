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РИА Новости

На Урале нашли женщину и девочку, три дня назад потерявшихся в лесу

19:44, 12 августа 2019
1997
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЧелябинская область
Челябинская область
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Челябинская область. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Спасатели в городе Миньяр Ашинского района Челябинской области обнаружили женщину и ее племянницу 2011 года рождения, три дня назад потерявшихся в лесу, сообщает в понедельник региональное ГУ МВД.
Ранее сообщалось, что женщина с ребенком 9 августа ушла за ягодами и не вернулась. Их родственники изначально начали поиски самостоятельно, но они оказались безрезультатными. Тогда они обратились в полицию. В поисково-спасательной операции были задействованы более 130 человек. Утром в понедельник потерявшиеся вышли на связь. Женщина сообщила, что и она, и ребенок живы, а также описала ориентировочное место нахождения.
"Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить их примерное местоположение. Пропавших нашли под скалой около города Аша. Их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.
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