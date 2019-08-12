На Урале нашли женщину и девочку, три дня назад потерявшихся в лесу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Спасатели в городе Миньяр Ашинского района Челябинской области обнаружили женщину и ее племянницу 2011 года рождения, три дня назад потерявшихся в лесу, сообщает в понедельник региональное ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что женщина с ребенком 9 августа ушла за ягодами и не вернулась. Их родственники изначально начали поиски самостоятельно, но они оказались безрезультатными. Тогда они обратились в полицию. В поисково-спасательной операции были задействованы более 130 человек. Утром в понедельник потерявшиеся вышли на связь. Женщина сообщила, что и она, и ребенок живы, а также описала ориентировочное место нахождения.