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РИА Новости

Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России

19:29, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вопрос о создании думской комиссии по рассмотрению случаев иностранного вмешательства во внутренние дела РФ обсудят на внеочередном заседании Совета Думы 19 августа, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник провел рабочую встречу с главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, на которой обсуждалась инициатива проведения внеочередного Совета Думы по вопросу иностранного вмешательства в дела РФ. По итогам встречи Володин сообщил журналистам, что оно пройдет 19 августа в 12.00.
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве. Все думские фракции поддержали предложение о необходимости расследования вмешательства, предложив создать рабочую группу по этому вопросу.
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