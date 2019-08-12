Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вопрос о создании думской комиссии по рассмотрению случаев иностранного вмешательства во внутренние дела РФ обсудят на внеочередном заседании Совета Думы 19 августа, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник провел рабочую встречу с главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, на которой обсуждалась инициатива проведения внеочередного Совета Думы по вопросу иностранного вмешательства в дела РФ. По итогам встречи Володин сообщил журналистам, что оно пройдет 19 августа в 12.00.

"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.