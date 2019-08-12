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РИА Новости

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

19:24, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии РФ
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии РФ
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Троицкий суд Москвы на 300 тысяч рублей оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суд Ксения Алексеева.
"Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП", - сказала она, уточнив, что протокол составлен по итогам несанкционированной акции 3 августа.
Ранее такой же штраф Соболь назначил Щербинский суд.
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
7 августа, 15:28РИА Новости
Памфилова рассказала, что в ЦИК ради Соболь дежурили медики
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Элла Памфилова на заседании ЦИК по рассмотрению жалоб от незарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах
2 августа, 12:19РИА Новости
Что не так в подписях незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
217720838
Обсудить 17
Любовь СобольМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Легко отделалась)) В демократической стране оштрафовали бы на $300 лямов, ну или посадили бы на 10 лет минимум))))
12 августа, 19:26
Руслан Мурадов
39200118
На орлеанскую деву не тянет. Под питерскую косит.
12 августа, 19:45
vvab6
9170018
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