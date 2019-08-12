Генетики выяснили, как появились первые европейские свиньи

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Современные европейские свиньи возникли не в результате приручения вепрей, а длительного скрещивания ближневосточных одомашненных свиней и их европейских диких родичей. К такому выводу пришли палеогенетики, опубликовавшие статью в журнале . Современные европейские свиньи возникли не в результате приручения вепрей, а длительного скрещивания ближневосточных одомашненных свиней и их европейских диких родичей. К такому выводу пришли палеогенетики, опубликовавшие статью в журнале PNAS

"Нас всех учили в школе, что свиньи резко изменились во время их приручения. Наши же данные указывают на то, что фактически все действия древних селекционеров и свинопасов никак не влияли на их эволюцию в первые 2,5 тысячи лет после одомашнивания и появление современных свиней", — заявил Лоран Франц (Laurent Frantz) из университета Королевы Марии в Лондоне (Великобритания).

Долгое время историки считали, что свиньи (Sus scrofa) были одомашнены жителями Европы, Ближнего Востока, Средней Азии и Китая независимо друг от друга в разные исторические эпохи. В пользу этого говорило как повсеместное присутствие останков свиней на стоянках каменного века, так и то, что многие изолированные народы Америки и Африки, застрявшие в каменном веке, нередко одомашнивают диких кабанов.

Это общепринятая идея была подвергнута сомнению в начале текущего десятилетия, когда генетики впервые полностью расшифровали геном свиньи, а также извлекли обрывки ДНК из костей древних европейских и азиатских свиней.

Оказалось, что первые европейские Sus scrofa были своеобразными "мигрантами", а не потомками знаменитых вепрей. Ученые обнаружили, что в их геноме содержатся лишь небольшие следы "европейской" ДНК, а его основа была унаследована от ближневосточных или китайских диких свиней.

Это открытие, однако, не прояснило истории происхождения современных домашних свиней. Дело в том, что современные свиньи больше похожи на европейских кабанов, чем на их азиатских родичей, а их митохондриальная ДНК, особая часть генома, которая передается от матери к ее детям вместе с митохондриями, клеточными "энергостанциями", имеет явно европейское происхождение.

Подобные разночтения породили массу споров. Часть ученых предположила, что первые европейские фермеры начали скрещивать ближневосточных животных с местными кабанами, которых они могли периодически отлавливать для самых разных целей.

Другие исследователи не согласились с этим и предположили, что первые свиньи полностью вымерли, уступив место европейским свиньям, которые были одомашнены почти сразу после того, как ближневосточные мигранты проникли на территорию Европы. Железных доказательств в пользу той или другой теории не было до настоящего времени.

Франц и его коллеги выяснили, что первая теория была ближе к истине, проведя самую масштабную археологическую и палеогенетическую "перепись" древних Sus scrofa. В общей сложности ученым удалось собрать останки свыше двух тысяч домашних и диких свиней, живших в Европе, Азии и на Ближнем Востоке в последние десять тысяч лет, извлечь из них митохондриальную ДНК и в некоторых случаях проанализировать их полные геномы.

Сравнивая наборы мелких мутаций в этих геномах и в сегментах мтДНК, ученые раскрыли удивительный феномен, который, с одной стороны, подтверждал теорию о скрещивании, а с другой – поворачивал ее в неожиданную сторону.

В частности, анализ митохондриальных генов действительно показывает, что "ближневосточная" версия этого сегмента генома постепенно замещалась европейской ДНК на протяжении первых трех тысяч лет после того, как первые фермеры проникли на территорию Европы. Этот процесс, как отмечают исследователи, начался сразу после заселения ими новых территорий.

При этом, однако, ученые нашли серьезные расхождения в том, как быстро происходил этот процесс в разных уголках субконтинента, а также в том, какие генетические следы ближневосточных свиней сохранились в основной части генома современных Sus scrofa.

Вдобавок, Франц и его коллеги не увидели никаких намеков на то, что европейские фермеры пытались вывести свиней определенного цвета или сохранить часть "их ближневосточных" черт. Единственная ближневосточная черта, сохранившаяся до наших дней – темные пятна на шкуре, которые можно увидеть на теле некоторых пород этих животных.