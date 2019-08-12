Последствия взрыва газа в жилом доме в Москве сняли на видео

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Москве. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На записи видно, что в результате инцидента в некоторых окнах вылетели стекла, почернела часть стены. На месте происшествия работают спасательные службы.
Хлопок газовоздушной смеси произошел на втором этаже жилого дома на юго-западе столицы. По данным регионального главка МЧС, утечки газа не было, возгорания не произошло. В результате происшествия обрушилась стена в квартире и вылетели стекла.
Пострадавших нет. После хлопка подъезд самостоятельно покинули 12 жильцов.
12 января, 17:52РИА НовостиВзрывы бытового газа в мире в 2018-2019 годах