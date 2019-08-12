ФНС сообщила о росте среднего чека россиян в июле на 1,1%

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россияне в среднем за один поход в магазин в июле тратили 424,54 рубля, что 1,1%, или на 4,46 рубля больше, чем в предыдущем месяце, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС) России в ответ на запрос РИА Новости.

Таким образом, данные налоговой службы опровергают результаты исследования холдинга "Ромир", который сообщил ранее в понедельник о сокращении среднего чека жителя России за один поход в магазин в июле на 10 рублей или на 1,8% по сравнению с июнем.

С 2016 года все торговые предприятия в России применяют онлайн-кассы, которые моментально передают информацию о каждой покупке в налоговые органы. Таким образом, ФНС анализирует реальные сведения о покупках на территории РФ, а не выборочные данные.

Самый большой рост среднего чека в розничной торговле, по данным налоговой службы, отмечался в Южном федеральном округе – на 2,7%, до 413,97 рубля. Самый "дорогой" средний чек сохраняется на Дальнем Востоке - 543,65 рубля, однако по сравнению с июнем здесь отмечен самый низкий рост - на 0,9%.