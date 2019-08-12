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РИА Новости

ФНС сообщила о росте среднего чека россиян в июле на 1,1%

19:21, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКуриные яйца
Куриные яйца
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россияне в среднем за один поход в магазин в июле тратили 424,54 рубля, что 1,1%, или на 4,46 рубля больше, чем в предыдущем месяце, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС) России в ответ на запрос РИА Новости.
Таким образом, данные налоговой службы опровергают результаты исследования холдинга "Ромир", который сообщил ранее в понедельник о сокращении среднего чека жителя России за один поход в магазин в июле на 10 рублей или на 1,8% по сравнению с июнем.
С 2016 года все торговые предприятия в России применяют онлайн-кассы, которые моментально передают информацию о каждой покупке в налоговые органы. Таким образом, ФНС анализирует реальные сведения о покупках на территории РФ, а не выборочные данные.
Самый большой рост среднего чека в розничной торговле, по данным налоговой службы, отмечался в Южном федеральном округе – на 2,7%, до 413,97 рубля. Самый "дорогой" средний чек сохраняется на Дальнем Востоке - 543,65 рубля, однако по сравнению с июнем здесь отмечен самый низкий рост - на 0,9%.
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В Северо-Западном федеральном округе средний чек в магазине составил 464,9 рубля, рост на 2,1%, в Приволжье - 338,06 рубля с ростом на 1,9%, в ЦФО - 475,65 рубля - увеличение на 1,7%. В Сибири и на Урале отмечается падение суммы среднего чека – на 0,4% и 2,1% соответственно, до 404,58 рубля и 391,71 рубля.
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Федеральная налоговая служба РФРоссияЭкономика
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