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РИА Новости

Китай обвинил Индию в нарушении соглашений по границе

19:06, 12 августа 2019
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© AFP 2019 / Biju BoroНа границе Индии и Китая
На границе Индии и Китая
© AFP 2019 / Biju Boro
На границе Индии и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 12 авг – РИА Новости. Индия своими действиями в Кашмире нарушила двусторонние соглашения по обеспечению мира и стабильности в пограничных районах, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.
"Действия индийской стороны стали вызовом суверенитету китайской стороны, а также нарушением двусторонних соглашений по обеспечению мира и спокойствия на границе. Китайская сторона выражает серьезную озабоченность в связи с этим", - заявил Ван И на встрече с индийским коллегой Субрахманьямой Джайшанкарой. Слова министра иностранных дел приводятся на сайте МИД КНР.
Он подчеркнул, что эти действий индийской стороны не будут иметь никакого эффекта, ничто не может изменить того факта, что эта территория находится под юрисдикцией Китая.
"Мы надеемся на то, что индийская сторона будет больше делать для повышения уровня взаимодоверия, для защиты мира и спокойствия в приграничных районах, будет избегать ненужных помех, которые могут сказаться в целом на двусторонних отношениях", - заявил китайский министр.
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Джайшанкара в свою очередь отметил, что с пониманием относится к позиции китайской стороны, подчеркнув, что поправки к конституции не порождают новых требований по суверенитету, не меняют линию прекращения огня с Пакистаном, также как и не изменят линию фактичного контроля на индо-китайской границе.
Он выразил готовность вместе с китайской стороной посредством консультаций искать пути решения существующих пограничных споров между двумя странами.
Президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир, который закреплен в 370 статье конституции Индии. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее. Согласно предложению правительства, по административно-территориальному делению Джамму и Кашмир станет отдельной союзной территорией с законодательным органом. Предполагается, что статус союзной территории получит также область Ладакх, в настоящее время входящая в состав Джамму и Кашмира. Союзные территории, в отличие от штатов, где есть местный кабинет министров, управляются непосредственно федеральным правительством.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
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