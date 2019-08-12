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РИА Новости

Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии в экономике

19:04, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Очищенный от сезонности темп роста ВВП РФ во втором квартале 2019 года составил 0,4% после спада на 0,2% в первом квартале, что свидетельствует об отсутствии технической рецессии в экономике страны, сообщило Минэкономразвития, комментируя предварительную оценку динамики ВВП РФ за второй квартал.
Ранее некоторые эксперты высказывали опасения, что Россия по итогам второго квартала может войти в техническую рецессию, когда два квартала подряд сезонно очищенная динамика ВВП будет минусовой. При этом глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин говорил журналистам, что индикаторы, характеризующие ситуацию в российской экономике, пока вряд ли соответствуют рецессии.
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Рост ВВП РФ во втором квартале 2019 года, по предварительным данным, ускорился до 0,9% в годовом выражении с 0,5% кварталом ранее, сообщил в понедельник Росстат.
"По оценке Минэкономразвития России, во втором квартале 2019 года ВВП продемонстрировал положительную динамику в поквартальном выражении (с исключением сезонного фактора). Очищенный от сезонности темп роста ВВП во втором квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% квартал к кварталу после разового снижения на минус 0,2% квартал к кварталу в первом квартале 2019 года, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике", - говорится в документе.
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Максим ОрешкинРосстатМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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