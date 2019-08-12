Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии в экономике

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Очищенный от сезонности темп роста ВВП РФ во втором квартале 2019 года составил 0,4% после спада на 0,2% в первом квартале, что свидетельствует об отсутствии технической рецессии в экономике страны, сообщило Минэкономразвития, комментируя предварительную оценку динамики ВВП РФ за второй квартал.

Ранее некоторые эксперты высказывали опасения, что Россия по итогам второго квартала может войти в техническую рецессию, когда два квартала подряд сезонно очищенная динамика ВВП будет минусовой. При этом глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин говорил журналистам, что индикаторы, характеризующие ситуацию в российской экономике, пока вряд ли соответствуют рецессии.

Рост ВВП РФ во втором квартале 2019 года, по предварительным данным, ускорился до 0,9% в годовом выражении с 0,5% кварталом ранее, сообщил в понедельник Росстат.