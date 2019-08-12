Сербский священник оценил идею президента Черногории об объединении церквей

БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Идея президента Черногории Мило Джукановича о формировании единой православной церкви в Черногории, в которую вошли бы представители Сербской церкви, является безуспешной копией "украинской модели", заявил РИА Новости руководитель правового совета митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ) протоиерей Велибор Джомич.

Президент Черногории озвучил в июле предложение начать переговоры об объединении всех православных церквей на территории страны в одну и призвал представителей епархий СПЦ участвовать в "формировании православной церкви Черногории без указания на национальную принадлежность".

Митрополит Черногорско-Приморский Сербской церкви Амфилохий в ответ указал на неосведомленность Джукановича в церковных вопросах и предложил ему для начала креститься. По словам владыки Амфилохия, идея основать новую православную церковь "там, где христианство живет с 4 века", не подлежит обсуждению.

"Думаю, что корень этих идей находится не в Подгорице, а в Киеве. Они упорно пытаются этот украинский сценарий осуществить здесь, в Черногории. Много раз мы указывали, что это несравнимые вещи и ситуация здесь значительно отличается", - сказал руководитель правового совета митрополии Черногорско-Приморской.

Прихожане митрополии, а также епархии Будимлянско-Никшичской и, частично, епархии Захумско-Герцеговинской Сербской православной церкви составляют подавляющее большинство православных верующих Черногории. Неканонической "Черногорской православной церкви" принадлежит всего несколько приходов в стране.

"Время уже показало, что "украинская модель" не способствует преодолению какого-либо раскола и разногласий. Напротив, на Украине раскол стал еще глубже и конфликтная ситуация обострилась. Церкви и церковные вопросы надо оставить священнослужителям, а не мирским властям", - отметил отец Велибор.

Митрополит Амфилохий сообщал ранее, что СПЦ и ее духовенство и прихожане терпят притеснения от властей Черногории. Президент Джуканович заявил в декабре 2018 года, что руководство республики будет добиваться независимости "автокефальной черногорской церкви" от Сербской православной церкви.