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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Сербский священник оценил идею президента Черногории об объединении церквей

19:02, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкХрам Святого Саввы в Белграде
Храм Святого Саввы в Белграде
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Идея президента Черногории Мило Джукановича о формировании единой православной церкви в Черногории, в которую вошли бы представители Сербской церкви, является безуспешной копией "украинской модели", заявил РИА Новости руководитель правового совета митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ) протоиерей Велибор Джомич.
Президент Черногории озвучил в июле предложение начать переговоры об объединении всех православных церквей на территории страны в одну и призвал представителей епархий СПЦ участвовать в "формировании православной церкви Черногории без указания на национальную принадлежность".
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской церкви Амфилохий в ответ указал на неосведомленность Джукановича в церковных вопросах и предложил ему для начала креститься. По словам владыки Амфилохия, идея основать новую православную церковь "там, где христианство живет с 4 века", не подлежит обсуждению.
"Думаю, что корень этих идей находится не в Подгорице, а в Киеве. Они упорно пытаются этот украинский сценарий осуществить здесь, в Черногории. Много раз мы указывали, что это несравнимые вещи и ситуация здесь значительно отличается", - сказал руководитель правового совета митрополии Черногорско-Приморской.
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Прихожане митрополии, а также епархии Будимлянско-Никшичской и, частично, епархии Захумско-Герцеговинской Сербской православной церкви составляют подавляющее большинство православных верующих Черногории. Неканонической "Черногорской православной церкви" принадлежит всего несколько приходов в стране.
"Время уже показало, что "украинская модель" не способствует преодолению какого-либо раскола и разногласий. Напротив, на Украине раскол стал еще глубже и конфликтная ситуация обострилась. Церкви и церковные вопросы надо оставить священнослужителям, а не мирским властям", - отметил отец Велибор.
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Митрополит Амфилохий сообщал ранее, что СПЦ и ее духовенство и прихожане терпят притеснения от властей Черногории. Президент Джуканович заявил в декабре 2018 года, что руководство республики будет добиваться независимости "автокефальной черногорской церкви" от Сербской православной церкви.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьМило ДжукановичНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияВ мире
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