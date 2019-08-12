Стала известна дата премьеры третьего сезона "Короны"

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Третий сезон сериала "Корона" выходит на платформе Netflix 17 ноября, сообщает Independent.
Съемки третьей части сериала о жизни королевы Елизаветы II уже закончены. В ней изменился актерский состав - Клер Рой и Мэтт Смитт больше не принимают участие в проекте.
Netflix выложил на своей странице в Твиттере несколько кадров с Оливией Колман в роли королевы. Ее мужа, принца Филиппа сыграл Тобайас Мензис.
Известно, что съемки четвертого сезона уже идут, поэтому, вероятно, он выйдет вскоре после третьего. Предполагается, что в этих частях покажут события 1964-1972 годов, появятся первая женщина-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон) и принцесса Диана (Эмма Коррин).