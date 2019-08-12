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РИА Новости

В результате ЧП с газом в московской пятиэтажке никто не пострадал

18:50, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкАвтомобиль ГУП "МОСГАЗ"
Автомобиль ГУП МОСГАЗ
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пострадавших при хлопке газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненным данным, визуально под завалами пострадавших нет", - сказал собеседник агентства, добавив, что после хлопка подъезд самостоятельно покинули 12 человек.
Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, газоснабжение дома не нарушено, утечки газа нет.
В пресс-службе префектуры Юго-Западного административного округа также подтвердили РИА Новости, что при хлопке бытового газа в жилом доме на никто не пострадал.
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Вчера, 18:08РИА Новости
МЧС рассказало подробности ЧП с газом в квартире на юго-западе Москвы
"На втором этаже подъезда 2 в квартире 65 выбито оконное остекление. Пострадавших нет. Необходимые экстренные службы работают на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе префектуры.
Ранее МЧС сообщало, что произошел хлопок газовоздушной смеси на втором этаже без последующего горения, обрушилась стена и вылетели стекла.
По данным экстренных служб столицы, хлопок произошел в доме №18, корпус 3 по Нагорной улице. Сообщалось также об одном пострадавшем.
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