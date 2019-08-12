В результате ЧП с газом в московской пятиэтажке никто не пострадал

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пострадавших при хлопке газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"По уточненным данным, визуально под завалами пострадавших нет", - сказал собеседник агентства, добавив, что после хлопка подъезд самостоятельно покинули 12 человек.

Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, газоснабжение дома не нарушено, утечки газа нет.

В пресс-службе префектуры Юго-Западного административного округа также подтвердили РИА Новости, что при хлопке бытового газа в жилом доме на никто не пострадал.

"На втором этаже подъезда 2 в квартире 65 выбито оконное остекление. Пострадавших нет. Необходимые экстренные службы работают на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе префектуры.

Ранее МЧС сообщало, что произошел хлопок газовоздушной смеси на втором этаже без последующего горения, обрушилась стена и вылетели стекла.